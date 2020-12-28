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تمدد تعليق حركة الطيران مع بريطانيا على خلفية اكتشاف سلالة كورونا الجديدة

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روسيا تمدد تعليق حركة الطيران مع بريطانيا على خلفية اكتشاف سلالة كورونا الجديدة تمدد تعليق حركة الطيران مع بريطانيا على خلفية اكتشاف سلالة كورونا الجديدة

مصراوي Masrawy

06:41 م الإثنين 28 ديسمبر 2020

موسكو - (أ ش أ):
أعلنت السلطات الروسية اليوم الاثنين تمديد تعليق حركة الرحلات الجوية مع بريطانيا على خلفية اكتشاف السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حتى 12 يناير المقبل.
وأشار مركز العمليات الروسي - في بيان، أوردته قناة ( اليوم) - إلى أنه تم اتخاذ قرار لتمديد تعليق حركة الطيران مع بريطانيا حتى الساعة 23:59 من يوم 12 يناير بهدف منع وصول السلالة الجديدة إلى الأراضي الروسية.. مشيرا أن السلطات الروسية أعلنت تعليق الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا اعتبارا من يوم 22 ديسمبر الجاري ولمدة أسبوع على خلفية اكتشاف سلالة متحورة لفيروس كورونا في المملكة المتحدة.
وأعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، يوم 14 ديسمبر الجاري، أن علماء بلاده اكتشفوا سلالة جديدة من ، فيما ذكر رئيس الوزراء، بوريس جونسون، يوم 19 من هذا الشهر، أنها قد تكون أكثر عدوى بنسبة 70% حسب المعطيات الأولية، لكنه لفت إلى عدم وجود أي بيانات تشير إلى أن هذه السلالة تعد أكثر فتكا.
وانتقلت هذه السلالة حتى الآن في 10 دول أوروبية على الأقل إضافة إلى بلدان عدة في الشرق الأوسط وآسيا والقارتين الأمريكيتين وإفريقيا.

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