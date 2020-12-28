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برعاية الشرطة.. الصلح خير بين عائلتين في أسيوط

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برعاية الشرطة.. الصلح خير بين عائلتين في أسيوط برعاية الشرطة.. الصلح خير بين عائلتين في أسيوط

مصراوي Masrawy

06:43 م الإثنين 28 ديسمبر 2020

كتب - علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنيةبمديرية أمن بأسيوط بقيادة اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية لأمن أسيوط، وبالتنسيق مع لجنة المصالحات بالمحافظة فى إنهاء خصومة ثأرية بين أبناء العمومة بقرية بنى إبراهيم التابعة لمركز أبنوب بمحافظة أسيوط.

وكانت لجنة المصالحات بأسيوط نجحت فى إنهاء الصراع القائم بين أبناء العمومة "بيت ثابت" و"بيت درويش" بقرية بني إبراهيم التابعة لمركز أبنوب، وذلك على خلفية المشاجرة التى وقعت منذ عام ونصف العام وراح ضحيتها المجني عليه محمود يوسف أحمد من بيت درويش على يد المتهم حسين على عبد المولى وأبناء عمومته.

وقدم والد المتهم الكفن لعائلة الضحية وذلك فى السرادق الذى حضره جمع غفير من أبناء مركز أبنوب والقرى والمراكز المجاورة وعمد ومشايخ المركز وبحضور اللواء مسعد أبو سكين مساعد مدير الأمن، والنائب اللواء عصام العمدة زعدد من ضباط وقيادات مديرية الأمن والعميد شريف الخربوطلى مأمور مركز أبنوب والمقدم عبد المجيد مختار رئيس مباحث مركز أبنوب ورجال الدين.

وتم التوفيق والصلح بين الطرفين، وأقروا جميعاً بالصلح النهائى، وتعهد كلاً منهما بعدم التعرض للآخر والعيش فى أمن وسلام.

يأتي ذلك فى إطار جهود وزارة الداخلية وتنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية بتكثيف الجهود لمكافحة الجريمة بشتى صورها خاصةً الجرائم المرتبطة بالخصومات الثأرية لوأدها فى مهدها ومنع الجريمة.

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