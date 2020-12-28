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الأربعاء.. قطع المياه عن مدينة قليوب لمدة 3 ساعات

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الأربعاء.. قطع المياه عن مدينة قليوب لمدة 3 ساعات الأربعاء.. قطع المياه عن مدينة قليوب لمدة 3 ساعات

مصراوي Masrawy

06:33 م الإثنين 28 ديسمبر 2020

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، اليوم الإثنين، عن انقطاع للمياه عن مركز ومدينة قليوب، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباح يوم الأربعاء المقبل، وحتى الساعة الثانية ظهرًا.

أوضحت الشركة، في بيانها، أن الانقطاع نظرًا لقيام الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، ببعض أعمال توسعة محطة مياه كوم أشفين المرشحة.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة. ​

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