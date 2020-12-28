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محافظ فيفاء يؤدي صلاة الميت على الجندي عبدالعزيز الفيفي

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استُشهد خلال الدفاع عن الدين والوطن بالحد الجنوبي

محافظ فيفاء يؤدي صلاة الميت على الجندي عبدالعزيز الفيفي

أدى محافظ فيفاء سفر الشهراني، وجموع المصلين، صلاة الميت على شهيد الواجب الجندي عبدالعزيز حسين سليمان الظلمي الفيفي، بعد صلاة عصر، اليوم الاثنين، في المحافظة.

واستُشهد "الفيفي" أحد منسوبي القوات المسلحة، خلال أدائه واجبه في الدفاع عن الدين والوطن بالحد الجنوبي.

وعقب الصلاة، نقل محافظ فيفاء سفر الشهراني، تعازي أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، سائلاً الله -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأشاد بما يقدمه منسوبو القوات المسلحة ومختلف القطاعات العسكرية من تضحيات وواجب ديني ووطني للدفاع عن الدين والوطن، مؤكداً أنه محل فخر واعتزاز للجميع.

من جانبهم، أعرب ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده -رحمه الله- في ميادين الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة، وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

أدّى الصلاة على الشهيد، عدد من ضباط ومنسوبي القوات المسلحة، وعدد من المسؤولين والمشايخ، وجموع من أهالي المحافظة.

محافظ فيفاء يؤدي صلاة الميت على الجندي عبدالعزيز الفيفي

محافظ فيفاء يؤدي صلاة الميت على الجندي عبدالعزيز الفيفي

محافظ فيفاء يؤدي صلاة الميت على الجندي عبدالعزيز الفيفي

محافظ فيفاء يؤدي صلاة الميت على الجندي عبدالعزيز الفيفي

محافظ فيفاء سفر الشهراني صلاة الميت شهيد الواجب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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