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"ميسي": برشلونة يمر بفترة صعبة لكن أنا متحمس

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"ميسي": برشلونة يمر بفترة صعبة لكن أنا متحمس "ميسي": برشلونة يمر بفترة صعبة لكن أنا متحمس
أنباء عن رحيل الأرجنتيني عن الدوري الإسباني

لازال مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي غامضاً مع برشلونة الإسباني لكرة القدم، قبل أيام من فتح باب الانتقالات الشتوية، الأول بعد فشله بترك الفريق الكاتالوني الصيف الماضي، لبنود جدلية مرتبطة بعقده.
وتحدّث "ميسي" عن مستقبله في مقابلة دامت أكثر من ساعة عرضتها قناة "لا سيكستا" الإسبانية، وتم تسجيلها مطلع الشهر الجاري: "لا أعرف بعد، أنا مركز ولا أعرف كيف سينتهي الموسم".
وينتهي عقد ميسي مع برشلونة في 30 يونيو 2021، ما يجعله حراً للتفاوض مع أندية أخرى بدءاً من 1 من يناير المقبل، بحال أراد الرحيل الصيف المقبل.
واكتفى ميسي بالقول: "النادي يمر بفترة صعبة، لكن أنا متحمس"، عرف برشلونة بداية صعبة في الدوري هذا الموسم، إذ يحتل المركز الخامس في الليغا بعد 15 مرحلة على انطلاقها، بفارق 8 نقاط عن أتلتيكو مدريد المتصدر، وكرّر صانع اللعب والهداف القاتل: "النادي في مرحلة سيئة جداً، ومن الصعب إعادته إلى مستوياته السابقة".

وتابع، مقراً أنه تعلم "كل شيء" في صفوف برشلونة ويرتبط "بعلاقة حب" مع النادي.
وعبر ميسي عن رغبته في الرحيل في نهاية الموسم الماضي المضطرب، بسبب تداعيات المستجد، لكن إدارته استغلت بنوداً في عقده لمنعه من الرحيل دون تسديد بند جزائي خياليبرشلونة ليونيل ميسي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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