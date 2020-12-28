أخبار عاجلة

سقوط منتحل صفة رجل الأمن والمتباهي بالرشاش.. جناة بقبضة "الأمن العام" -
عيادات "إغاثي الملك سلمان" في "الزعتري" تنفذ تدريباً لفحص "كورونا" -
أمير جازان يوجه بتهيئة المرافق العامة والشواطئ للمتنزهين -
حامل لقب النسخة الماضية من رالي داكار: سعيد بوجودي في المملكة من جديد -
إغلاق 1466 منشأة ومصادرة مواد فاسدة.. هنا حصاد 150 يومًا في "أمانة تبوك" -
الإمارات.. الفصل الدراسي الثاني ينطلق غدًا "عن بُعد" لجميع الطلبة -
الزميل المبارك يحتفل بزفاف كريمته في الرياض -
بالتعاون إغاثي الملك سلمان.. الهجرة الدولية تدعم الأطفال النازحين باليمن لمواصلة تعليمهم -
الشرقية.. تنفّذ 1253 جولة رقابية خلال اليومين الماضيين وتعقيم 1460 موقعًا -
إغاثي الملك سلمان يوزع أكثر من 160 طنًّا من السلال الغذائية غرب كردفان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

محافظ حوطة بني تميم يطلع على تقرير تفصيلي عن الفصل التدريبي بكلية التقنية

Print
محافظ حوطة بني تميم يطلع على تقرير تفصيلي عن الفصل التدريبي بكلية التقنية محافظ حوطة بني تميم يطلع على تقرير تفصيلي عن الفصل التدريبي بكلية التقنية
تضمن سير العملية التدريبية في ظل جائحة كورونا

محافظ حوطة بني تميم يطلع على تقرير تفصيلي عن الفصل التدريبي بكلية التقنية

قدّم مدير المعهد الصناعي وفرع الكلية التقنية بحوطة بني تميم، المهندس أحمد بن صالح الفضل لمحافظ المنطقة، محمد بن عامر العجمي اليوم تقريراً تفصيلياً عن الفصل التدريبي الأول بالكلية.

ويتضمّن التقرير سير العملية التدريبية والأعمال التي تم القيام بها، والجهود في ظل جائحة كورونا COVID -19 متخطياً بحمد الله -عز وجل- كل العقبات، وذلك بدعم قيادات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمتابعة المستمرة لإنجاح وتميز التدريب بكفاءته وجودته.

ومن جهته، أبدى محافظ حوطة بني تميم إعجابه بالتقرير وتقديره للجهود التي تمت وما تم إنجازه في ظل هذه الجائحة، شاكراً لمدير المنشأة ومنسوبيها هذا العمل المتميز، سائلاً الله -عز وجل- أن يحفظ حكومة خادم الحرمين الشريفين، ويوفقهم في دعمهم المستمر.محافظ حوطة بني تميم محمد بن عامر العجمي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
سقوط منتحل صفة رجل الأمن والمتباهي بالرشاش.. جناة بقبضة "الأمن العام"

سقوط منتحل صفة رجل الأمن والمتباهي بالرشاش.. جناة بقبضة "الأمن العام"

عيادات "إغاثي الملك سلمان" في "الزعتري" تنفذ تدريباً لفحص "كورونا"

عيادات "إغاثي الملك سلمان" في "الزعتري" تنفذ تدريباً لفحص "كورونا"

أمير جازان يوجه بتهيئة المرافق العامة والشواطئ للمتنزهين

أمير جازان يوجه بتهيئة المرافق العامة والشواطئ للمتنزهين

حامل لقب النسخة الماضية من رالي داكار: سعيد بوجودي في المملكة من جديد

حامل لقب النسخة الماضية من رالي داكار: سعيد بوجودي في المملكة من جديد

شبكة عيون الإخبارية