أخبار عاجلة

سقوط منتحل صفة رجل الأمن والمتباهي بالرشاش.. جناة بقبضة "الأمن العام" -
عيادات "إغاثي الملك سلمان" في "الزعتري" تنفذ تدريباً لفحص "كورونا" -
أمير جازان يوجه بتهيئة المرافق العامة والشواطئ للمتنزهين -
حامل لقب النسخة الماضية من رالي داكار: سعيد بوجودي في المملكة من جديد -
إغلاق 1466 منشأة ومصادرة مواد فاسدة.. هنا حصاد 150 يومًا في "أمانة تبوك" -
الإمارات.. الفصل الدراسي الثاني ينطلق غدًا "عن بُعد" لجميع الطلبة -
الزميل المبارك يحتفل بزفاف كريمته في الرياض -
بالتعاون إغاثي الملك سلمان.. الهجرة الدولية تدعم الأطفال النازحين باليمن لمواصلة تعليمهم -
الشرقية.. تنفّذ 1253 جولة رقابية خلال اليومين الماضيين وتعقيم 1460 موقعًا -
إغاثي الملك سلمان يوزع أكثر من 160 طنًّا من السلال الغذائية غرب كردفان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

المجلس الصحي يصدر ٣ ملايين إجازة مرضية إلكترونية 2020م

Print
المجلس الصحي يصدر ٣ ملايين إجازة مرضية إلكترونية 2020م المجلس الصحي يصدر ٣ ملايين إجازة مرضية إلكترونية 2020م
"العازمي": منصة "صحة" تقدم خدمة متميزة للمواطنين إلكترونياً

المجلس الصحي يصدر ٣ ملايين إجازة مرضية إلكترونية 2020م

أصدر المجلس الصحي، ممثلاً بالمركز الوطني للمعلومات الصحية، ما يقارب ثلاثة ملايين إجازة مرضية إلكترونية للقطاع الصحي الحكومي والخاص عبر منصة "صحة"، منذ اعتمادها لمنح الإجازات المرضية لموظفي الدولة وربطها إلكترونياً مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تقوم باعتماد الإجازات المرضية الصادرة من منصة صحة لموظفي الدولة.

وتُعد منصة "صحة" إحدى مبادرات وزارة الصحة الأربعين المندرجة ضمن برنامج التحول الوطني 2020م، بأتمتة العمليات المختصة بالإجازة المرضية وتوحيد الإجراءات والخدمات وتسهيلها وربطها مع الجهات ذات العلاقة المتمثلة بوزارة الصحة، وزارة الداخلية، الهيئة للتخصصات الصحية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بهدف المساهمة في إيقاف الإجازات المزورة والحد منها، والاستغناء عن الإحالات الطبية الورقية تماماً.

وأكد الأمين العام للمجلس الصحي السعودي، الدكتور نهار بن مزكي العازمي، أن منصة صحة تقدم خدمة نوعية متميزة للمواطنين إلكترونياً، تشمل العديد من الخدمات الصحية تحت مظلة منظومة الصحة وقطاعاتها المتنوعة، وفق أحدث التقنيات في هذا المجال، لتوفير وسيلة حديثة وميسرة للمنشآت الصحية وجهات العمل للاطلاع على تقارير الإجازات المرضية، فضلاً عن تسهيل إشعار الجهات الطالبة للإجازة المرضية، وإلغاء التعامل الورقي وتقديم معلومات فورية إلكترونية بالإجازة المرضية للمستفيدين.

من جانبه، ذكر مدير عام المركز الوطني للمعلومات الصحية المهندس هاشم أبوبكر أن الاستعلام عن خدمة الإجازة المرضية تمكن الأفراد وجهات عملهم من إمكانية الاستعلام عن حالة الإجازة المرضية في أي وقت بشكل إلكتروني، وذلك بإدخال رقم (الهوية) أو (الإقامة) "مريض أو مرافق" مع الرقم المرجعي الخاص بالإجازة المرضية.

وأشار إلى أنه يتم استلام رسالة نصية من منصة صحة بالرقم المرجعي الخاص بالإجازة، وذلك بعد إتمام عملية التدقيق، ويستلم الطبيب المصدر للإجازة بريداً إلكترونياً يفيد بصدور إجازة مرضية باسمه.

جدير بالذكر أن منصة صحة طّورت خدماتها العديدة تماشياً مع رؤية المملكة 2030، لتكون محوراً استراتيجياً في تحقيق أهدافها، حيث تتميز بالحفاظ على مصداقية ودقة تقارير الإجازات المرضية الصادرة من الجهات المعتمدة والتحقق من صحة بيانات المريض/الطبيب، وموثوقية الإجازة المرضية، بالإضافة إلى تميزها بأنها منصة واحدة لإصدار تقارير الإجازات المرضية، وكذلك توحيد نماذج تقرير الإجازة المرضية في جميع المنشآت الصحية في المملكة.المجلس الصحي السعودي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
عقب توجيه ولي العهد.. الزي الوطني هو الرسمي لـ"كأس السعودية للفروسية"

عقب توجيه ولي العهد.. الزي الوطني هو الرسمي لـ"كأس السعودية للفروسية"

السعودية: جدل حول حقيقة الحالة الصحية لسلمان العودة في السجن

السعودية: جدل حول حقيقة الحالة الصحية لسلمان العودة في السجن

في النسخة الـ43 من رالي داكار السعودية.. المهنا يسعى لكسر الأرقام

في النسخة الـ43 من رالي داكار السعودية.. المهنا يسعى لكسر الأرقام

في النسخة الـ43 من رالي داكار السعودية.. المهنا يسعى لكسر الأرقام

في النسخة الـ43 من رالي داكار السعودية.. المهنا يسعى لكسر الأرقام

شبكة عيون الإخبارية