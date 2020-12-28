بالصور.. مجلس جامعة أسوان يناقش استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول

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مصراوي Masrawy

أسوان - إيهاب عمران:

ناقش مجلس جامعة أسوان، في اجتماعه رقم (101) برئاسة الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة، اليوم الإثنين، استعدادات الجامعة لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

شدد الدكتور أحمد غلاب، خلال الاجتماع، على ضرورة توفير قاعات جيدة التهوية للجان الامتحانات، ومراعاة التباعد الاجتماعي لمسافة متر ونصف المتر بين كل طالب، مع ارتداء الكمامات الطبية بمختلف الكليات، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية في ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وفي سياق آخر، قدّم رئيس الجامعة التهنئة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية متمنيا السلامة للجميع.