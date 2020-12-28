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مقتل عامل وإصابة آخر طعنهما مختل في موقف شبين القناطر

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مقتل عامل وإصابة آخر طعنهما مختل في موقف شبين القناطر مقتل عامل وإصابة آخر طعنهما مختل في موقف شبين القناطر

مصراوي Masrawy

06:16 م الإثنين 28 ديسمبر 2020

القليوبية - أسامة علاء الدين:

لقي عامل مقتله وأصيب آخر، طعنهما مختل عقليًا بسيكن في منطقة موقف شبين القناطر بميدان المحطة في محافظة القليوبية.

تلقى مدير الأمن اللواء فخر الدين العربي إخطارًا من المقدم محمد فتحي رئيس مباحث مركز شبين القناطر، حول أحد الأشخاص، تعدى على شخصين بميدان المحطة في شبين القناطر، ما أسفر عن مقتل أحدهما وإصابة الآخر.

انتقل العميد حاتم الحداد مدير إدارة البحث الجنائي إلى موقع الحادث، حيث تحفظت أجهزة الأمن على الجاني وبحوزته سكينين. بينما نُقل المصاب وجثمان القتيل إلى المستشفى.

بينت التحريات أن المتهم "رمضان البرنس"، من قرية كفر الشرفا دائرة المركز، معروف بأنه مصاب باهتزاز نفسي، فاجأ المارة في الشارع بخروجه من وسط السيارات وبحوزته سكينين، هاجم بهما المارة، فأصاب شخصين، لقي الأول مصرعه في الحال وأصيب الثاني.

كشفت المعاينة أن القتيل عامل فني صيانة، والثاني عامل في مطاحن، تصادف وجودهما في مكان الحادث حينما بدأ المتهم يهذي بكلام غير مفهوم، حتى تمكن رجال الشرطة والأهالي من السيطرة عليه وضبطه في الحال، والتحفظ على جثة المتوفي في مشرحة مستشفى شبين، لحين اتخاذ الإجراءات القانونية، بينما نُقل المصاب للمستشفى للعلاج.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت باتخاذ الإجراءات القانونية. ​

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