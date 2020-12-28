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مصراوي Masrawy

كتب - علاء عمران:

نظم قطاع السجون زيارة لوفد من أعضاء المجالس القومية الحقوقية وعدد من منظمات المجتمع المدنى وعدد من الصحفيين ومراسلى وكالات الأنباء والقنوات العربية والأجنبية تفقدوا خلالها منطقة سجون القناطر الخيرية.

خلال الزيارة تفقد أعضاء الوفد عدد من مرافق السجن التى أتاحت لهم الإطلاع عن قرب على كل الأوضاع المعيشية للنزيلات وأوجة الرعاية التى تقدم لهن، والتى تؤكد حرص الوزارة على إعلاء قيم حقوق الإنسان وصون واحترام حقوق نزلاء السجون، من خلال برامج شاملة بما يحقق إعادة تأهيلهم.

كما تفقد أعضاء الوفد أماكن الإعاشة والإطلاع على كل الإمكانيات التى توفر الاحتياجات اليومية للنزيلات، والإجراءات الوقائية اليومية لتنظيف وتطهير الغرف والعنابر وجميع مرافق السجن، والتى تأتى ضمن الخطة المتكاملة التى تنفذها الوزارة لتطهير وتعقيم كل السجون فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لحماية النزلاء والعاملين بالسجون والمترددين عليها من تنتشار فيروس"كورونا" من خلال فرق الطب الوقائى بقطاع الخدمات الطبية بالوزارة.

والتقى أعضاء الوفد بعدد من النزيلات واطلعوا على أوجه الرعاية المختلفة التى يوفرها القطاع للنزيلات، وناقشوا النزيلات عن أحوالهن المعيشية.

يأتي ذلك فى إطار نهج وزارة الداخلية الذى يتسم بقدر عال من الشفافية والانفتاح، ووجود رغبة صادقة فى مد جسور التعاون مع كل المؤسسات ومختلف الجهات، حرصًا على تحقيق المصلحة الوطنية.