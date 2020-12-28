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تيسيرًا على المواطنين وسرعة حل مشكلاتهم.. "" تضيف خدمة "واتس آب" إلى جهاز حماية المستهلك

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تيسيرًا على المواطنين وسرعة حل مشكلاتهم.. "التموين" تضيف خدمة "واتس آب" إلى جهاز حماية المستهلك تيسيرًا على المواطنين وسرعة حل مشكلاتهم.. "" تضيف خدمة "واتس آب" إلى جهاز حماية المستهلك

مصراوي Masrawy

06:24 م الإثنين 28 ديسمبر 2020

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير والتجارة الداخلية، إن جهاز حماية المستهلك قام بإضافة رقم خدمة واتس آب لتلقي شكاوى المواطنين 9999-7777-015، (جدير بالذكر أن هذه الخدمة قد أطلقها الجهاز للتيسير على المستهلكين في التواصل مع الجهاز وتلقي شكواهم وسرعة حلها).

وأكد المصيلحي، خلال حديث له اليوم الإثنين، أن الجهاز يعمل على ضبط الأسواق ومكافحة الغلاء والتأكد من توافر الاحتياجات اليومية للمواطنين من السلع والخدمات من خلال التنسيق والتعاون مع كل أجهزة الدولة المعنية بالرقابة على الأسواق.

وصرح أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين والقائم بأعمال رئيس الجهاز، بأن الجهاز هو الوكيل عن المواطنين والمدافع عنهم في مواجهة كل ما يخل بحقوقهم الاستهلاكية، وأنه يعمل اتساقًا مع توجهات الدولة في اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والتوسع في تلقي شكاوى المواطنين وتداولها وتوثيق الإجراءات المتخذة حيالها إلكترونيًّا، وأن هناك عدة طرق لتلقي الشكاوي؛ وهي:

1- الاتصال بالخط الساخن من خلال أي خط أرضي من خلال الرقم 19588.

2- إرسال شكوى من خلال الفاكس على رقم 0233030170.

3- إرسال الشكوى إلكترونيًّا من خلال ملء استمارة عبر الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك www. cpa. gov. eg

4- التوجه إلى مقر جهاز حماية المستهلك في 96 شارع أحمد عرابي بالمهندسين أو 115 بالقرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.

5- تسجيل الشكوى عبر خدمة الواتس آب، على رقم: 01577779999، مع العلم بأن هذا الرقم متاح لتلقي الرسائل فقط وليس لاستقبال المكالمات.

6- تقديم شكوى من خلال تطبيق المحمول الخاص بجهاز حماية المستهلك على "جوجل ستور" أو "أبل ستور".

وأهاب حسام الدين بالمواطنين التقدم بالشكاوى في أقرب وقت من المشكلة، مع تأكيد وجود كل المستندات الخاصة بالشكوى والإبلاغ عن أية ممارسات سلبية ضارة، مؤكدًا أهمية تفعيل الرقابة المجتمعية في إطار متوازٍ مع الرقابة المؤسسية التي تستهدف ضبط المنظومة الاستهلاكية.

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