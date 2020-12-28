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مدبولي: تنفيذ تكليفات الرئيس بتطوير أداء بنك الاستثمار القومي

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مدبولي: تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بتطوير أداء بنك الاستثمار القومي مدبولي: تنفيذ تكليفات الرئيس بتطوير أداء بنك الاستثمار القومي

مصراوي Masrawy

05:53 م الإثنين 28 ديسمبر 2020

(مصراوي):

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود خطة التطوير الإداري لبنك الاستثمار القومي التي تستهدف تطبيق قواعد الحوكمة بالبنك وتحسين مؤشرات أدائه، بمشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمود منتصر، المدير التنفيذي لبنك الاستثمار القومي، عبر تقنية " كونفرانس".

وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء إن الرئيس عبدالفتاح كلّف بتطوير أداء بنك الاستثمار القومي، باعتباره أحد الأذرع الاقتصادية والاستثمارية الهامة للدولة لتنفيذ خططها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال توجيه التمويلات لإنشاء وتنفيذ المشروعات المدرجة ضمن خطط الدولة التنموية.

وأضاف مدبولي أن تولي أهمية كبيرة لهذا الملف في ظل ما تتبناه من مشروعات قومية بارزة، تستهدف في المقام الأول تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي، باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع شهد متابعة جهود البنك المبذولة في ملف تسوية المديونيات مع الجهات المختلفة، وتعظيم الأصول، كما تم استعراض موقف الاستحواذ على بعض الأصول، في إطار جهود الدولة لحل التشابكات المالية بين الجهات المختلفة.

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مصراوي Masrawy

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