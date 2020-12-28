أخبار عاجلة

سقوط منتحل صفة رجل الأمن والمتباهي بالرشاش.. جناة بقبضة "الأمن العام" -
عيادات "إغاثي الملك سلمان" في "الزعتري" تنفذ تدريباً لفحص "كورونا" -
أمير جازان يوجه بتهيئة المرافق العامة والشواطئ للمتنزهين -
حامل لقب النسخة الماضية من رالي داكار: سعيد بوجودي في المملكة من جديد -
إغلاق 1466 منشأة ومصادرة مواد فاسدة.. هنا حصاد 150 يومًا في "أمانة تبوك" -
الإمارات.. الفصل الدراسي الثاني ينطلق غدًا "عن بُعد" لجميع الطلبة -
الزميل المبارك يحتفل بزفاف كريمته في الرياض -
بالتعاون إغاثي الملك سلمان.. الهجرة الدولية تدعم الأطفال النازحين باليمن لمواصلة تعليمهم -
الشرقية.. تنفّذ 1253 جولة رقابية خلال اليومين الماضيين وتعقيم 1460 موقعًا -
إغاثي الملك سلمان يوزع أكثر من 160 طنًّا من السلال الغذائية غرب كردفان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

بلجيكا ولاتفيا تنضمان لدول الاتحاد الأوروبي التي بدأت تطعيمات كورونا

Print
بلجيكا ولاتفيا تنضمان لدول الاتحاد الأوروبي التي بدأت تطعيمات كورونا بلجيكا ولاتفيا تنضمان لدول الاتحاد الأوروبي التي بدأت تطعيمات كورونا

مصراوي Masrawy

06:04 م الإثنين 28 ديسمبر 2020

بروكسل - (د ب أ)

انضمت بلجيكا ولاتفيا اليوم الاثنين، إلى القائمة المتزايدة من دول الاتحاد الأوروبي التي بدأت في تطعيم سكانها باللقاح الذي تنتجه شركتا فايزر وبيونتك.

وفي بلجيكا، أصبح رجل من المقيمين في دار لرعاية المسنين عمره 101 عام أول شخص في منطقة بروكسل يحصل على اللقاح، وتلاه أربعة من زملائه المقيمون في الدار، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلجيكا "بيلجا".

وكان الأطباء والممرضات أول من يحصل على اللقاح في لاتفيا، حيث تلقاه الطاقم الطبي في المستشفى الجامعي في ريجا اليوم الاثنين.

وكتب الطبيب يانيس فيترا على تويتر بعد تلقيه جرعة اللقاح: "لقد أخذ الوباء الكثير منا هذا العام. يصعب تصديق أنه لا يزال بإمكاننا شن هجوم مضاد مستهدف في عام 2020!" .

ووصلت شحنة تضم ما يقرب من 10 آلاف جرعة لقاح إلى لاتفيا يوم امس السبت، ليتم توزيعها في 10 مراكز تطعيم في المستشفيات.

وأعلنت المفوضية الأوروبية إطلاق التطعيم المشترك من الأحد إلى الثلاثاء، وتم طلب اللقاح لجميع الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة.

وكانت ألمانيا والنرويج وبولندا من بين أوائل الدول الأعضاء التي بدأت عمليات التطعيم.

وقال وزير الصحة البلجيكي فرانك فاندنبروك إنه سيقوم بدراسة إمكانية تعديل استراتيجية اللقاحات ، لكنه أضاف أن المجتمع العلمي غير متفق بخصوص ذلك.

وتأثرت عدة دول، بما فيها إسبانيا، بتأخير الشحن من بلجيكا بسبب مشكلات لوجستية. ونقلت وسائل الإعلام الإسبانية عن وزير الصحة سلفادور إيلا قوله اليوم الاثنين: "يبدو أنها مشكلة في التحكم في درجة الحرارة".

وبدأت إسبانيا حملة التطعيم أمس الأحد ، وإن كان ذلك أخذ الطابع الرمزي في معظمه بسبب مشكلة تتعلق بتلقي الجرعات. ومبدئيا لم يتم إعطاء سوى 9750جرعة وكانت أول امرأة إسبانية تتلقى اللقاح هي أراسيلي هيدالجو 96 عاما.

ويجب حفظ لقاح فايزر-بيونتك عند 70 درجة مئوية تحت الصفر للتخزين لفترات طويلة. ومن المنتظر أن يصل الآن إلى إسبانيا بحلول غد الثلاثاء.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"انشقت الأرض وبلعتها".. انتشال سيارة ومصرع قائدها بالإسكندرية- صور

"انشقت الأرض وبلعتها".. انتشال سيارة ومصرع قائدها بالإسكندرية- صور

أسامة هيكل ينعي وحيد حامد: ترك بصمة مميزة في تاريخ السينما والثقافة المصرية

أسامة هيكل ينعي وحيد حامد: ترك بصمة مميزة في تاريخ السينما والثقافة المصرية

8 الصبح - ”أهالينا في الخارج“: مريم طاحون..طفلة مصرية بفيينا تحصل على أفضل موهبة في 2020

8 الصبح - ”أهالينا في الخارج“: مريم طاحون..طفلة مصرية بفيينا تحصل على أفضل موهبة في 2020

8 الصبح - ك/ أحمد عبد المقصود يوضح الفرق في المستويات بين الدوري المصري والدوري السعودي

8 الصبح - ك/ أحمد عبد المقصود يوضح الفرق في المستويات بين الدوري المصري والدوري السعودي

شبكة عيون الإخبارية