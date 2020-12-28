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الرئيس يبحث الموقف التنفيذي لمحطة الضبعة النووية مع مدير "روس آتوم"

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الرئيس السيسي يبحث الموقف التنفيذي لمحطة الضبعة النووية مع مدير "روس آتوم" الرئيس يبحث الموقف التنفيذي لمحطة الضبعة النووية مع مدير "روس آتوم"

مصراوي Masrawy

05:48 م الإثنين 28 ديسمبر 2020

(مصراوي):

استقبل الرئيس عبدالفتاح ، اليوم الاثنين، أليكسي ليخاتشوف، مدير عام المؤسسة الروسية للطاقة النووية "روس أتوم"، بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وجريجورى سوسنين نائب مدير "روس آتوم"، والسفير جيورجي بوريسنكو، سفير الاتحادية بالقاهرة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لمحطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء.

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