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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، أليكسي ليخاتشوف، مدير عام المؤسسة الروسية للطاقة النووية "روس أتوم"، بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وجريجورى سوسنين نائب مدير "روس آتوم"، والسفير جيورجي بوريسنكو، سفير روسيا الاتحادية بالقاهرة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لمحطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء.