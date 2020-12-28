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"القصبي" ناعياً مدير عام السجون: أحد رجال الوطن المخلصين والمبادرين للخير

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نعى وزير التجارة والإعلام الدكتور ماجد القصبي المدير العام للسجون اللواء محمد الأسمري، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى؛ إثر أزمة قلبية اعترته في مكتبه أثناء تأدية مهام عمله، منوهاً بمناقب الراحل ومآثره، واصفاً إياه بأحد رجال الوطن المخلصين.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه في "تويتر" قال فيها: "رحم الله الأخ اللواء محمد بن علي الأسمري مدير عام السجون، أحد الرجال المخلصين في خدمة هذا الوطن، والمبادرين للخير والعطاء.

واختتم الدكتور ماجد القصبي تغريدته بالدعاء قائلاً: "أسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

وعمل "الأسمري" مديراً للتجنيد لمباحث المنطقة الشرقية، ثم مديراً لسجن المباحث بالحاير، ثم رئيس فريق العمل الموحد بسجون المباحث، ثم كلف بمنصب مدير سجن المباحث في جدة لينتقل إلى المديرية العامة للسجون.

وزير التجارة والإعلام الدكتور ماجد القصبي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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