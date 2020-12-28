وفاة 3 أطباء بكورونا اليوم.. والنقابة تعلن ارتفاع العدد لـ256 شهيدًا

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مصراوي Masrawy

كتب- أحمد جمعة:

نعت نقابة الأطباء، اليوم الاثنين، وفاة 3 أطباء متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأعلنت النقابة وفاة الدكتورة ياسمين زين العابدين استشاري ورئيس قسم الجلدية بمستشفى كفر شكر، في عزل مستشفى ميت غمر نتيجة الإصابة بكورونا.

كما توفي الدكتور عاطف عزت استشاري النفسية والعصبية بالمنصورة بعد إصابته بكورونا، إلى جانب الدكتور عبدالعزيز الرمادي استشاري الجراحة بالحسينية والذى توفى بمستشفى عزل جامعة قناة السويس..

ولفتت النقابة إلى ارتفاع عدد شهداء الأطباء جراء كورونا إلى 256 طبيبا.

وتقدمت بخالص العزاء لأسرتهم، سائلة الله أن يرحمهم برحمته الواسعة وأن يُسكنهم مع الأبرار والشهداء.

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