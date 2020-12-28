أخبار عاجلة

أمن القاهرة: سقوط لصوص سرقة الحديد بروض الفرج -
"طبيب المنيل" المنتحر.. قفز من السادس وتسلمت سفارته الجثة -
ضبط عاطلين بحوزتهما هيروين وفودو في القليوبية -
تغريم 57 سائقًا لعدم ارتداء الكمامة في الشرقية -
بالصور.. وكيل صحة الدقهلية يتفقد مستشفى شربين ومقر توزيع لقاح كورونا -
حبس عاطلين متهمين بالاتجار في المواد المخدرة بدمياط -
"العناني" من الأقصر: السياحة الثقافية تتعافى و40 فندقًا عائمًا عادوا للعمل -
بانكوك تفرض إغلاقا جزئيا للحد من تفشي الوباء -
لبنان: لجنة الصحة البرلمانية توصي بإغلاق لمدة 3 أسابيع للحد من ارتفاع الإصابات بكورونا -
رئيس النواب ينعي وحيد حامد وشقيق النائب محمد عبد الغني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

"تضامن الإسكندرية" و"العمل الدولية" تبحثان مكافحة قضية عمالة الأطفال

Print
"تضامن الإسكندرية" و"العمل الدولية" تبحثان مكافحة قضية عمالة الأطفال "تضامن الإسكندرية" و"العمل الدولية" تبحثان مكافحة قضية عمالة الأطفال

مصراوي Masrawy

05:38 م الإثنين 28 ديسمبر 2020

الإسكندرية - محمد البدري:

ناقشت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية مع مسؤولي منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الإثنين، سبل رصد حالات الانتهاكات لحقوق الأطفال وإجبارهم على العمل في أعمار لا تسمح بذلك.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الدكتورة ماجدة جلاله وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، اليوم الإثنين، مع مسئولي منظمة العمل الدولية، والمختصين بلجان الحماية من إدارات الاسرة والطفولة والدفاع الاجتماعي والأندية الاجتماعية والثقافية.

وقالت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي إن محافظة الإسكندرية من المحافظات الخمس التي سيتم فيها تطبيق برنامج تدعيم الجمعيات العاملة في مكافحة عمل الأطفال بمعاونة الجهات ذات الصلة المتعاونة مع مديرية التضامن بالمحافظة.


وأضافت في بيان صحفي أن الاجتماع ناقش دور لجان الحماية في رصد جميع حالات انتهاكات حقوق الطفل في كافة اماكن تواجده ومخاطبة المختصين لتجنبها، إلى جانب التدخل الوقائي والعلاج اللازم لجميع حالات التعرض للخطر ومتابعة مايتخذ تجاهها من إجراءات.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"انشقت الأرض وبلعتها".. انتشال سيارة ومصرع قائدها بالإسكندرية- صور

"انشقت الأرض وبلعتها".. انتشال سيارة ومصرع قائدها بالإسكندرية- صور

أسامة هيكل ينعي وحيد حامد: ترك بصمة مميزة في تاريخ السينما والثقافة المصرية

أسامة هيكل ينعي وحيد حامد: ترك بصمة مميزة في تاريخ السينما والثقافة المصرية

8 الصبح - ”أهالينا في الخارج“: مريم طاحون..طفلة مصرية بفيينا تحصل على أفضل موهبة في 2020

8 الصبح - ”أهالينا في الخارج“: مريم طاحون..طفلة مصرية بفيينا تحصل على أفضل موهبة في 2020

8 الصبح - ك/ أحمد عبد المقصود يوضح الفرق في المستويات بين الدوري المصري والدوري السعودي

8 الصبح - ك/ أحمد عبد المقصود يوضح الفرق في المستويات بين الدوري المصري والدوري السعودي

شبكة عيون الإخبارية