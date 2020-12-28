"تضامن الإسكندرية" و"العمل الدولية" تبحثان مكافحة قضية عمالة الأطفال

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الإسكندرية - محمد البدري:

ناقشت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية مع مسؤولي منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الإثنين، سبل رصد حالات الانتهاكات لحقوق الأطفال وإجبارهم على العمل في أعمار لا تسمح بذلك.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الدكتورة ماجدة جلاله وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، اليوم الإثنين، مع مسئولي منظمة العمل الدولية، والمختصين بلجان الحماية من إدارات الاسرة والطفولة والدفاع الاجتماعي والأندية الاجتماعية والثقافية.

وقالت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي إن محافظة الإسكندرية من المحافظات الخمس التي سيتم فيها تطبيق برنامج تدعيم الجمعيات العاملة في مكافحة عمل الأطفال بمعاونة الجهات ذات الصلة المتعاونة مع مديرية التضامن بالمحافظة.



وأضافت في بيان صحفي أن الاجتماع ناقش دور لجان الحماية في رصد جميع حالات انتهاكات حقوق الطفل في كافة اماكن تواجده ومخاطبة المختصين لتجنبها، إلى جانب التدخل الوقائي والعلاج اللازم لجميع حالات التعرض للخطر ومتابعة مايتخذ تجاهها من إجراءات.