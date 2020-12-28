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التليجراف: عالم بارز يتوقع أن يحقق لقاح أكسفورد لبريطانيا مناعة القطيع بحلول الصيف

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التليجراف: عالم بارز يتوقع أن يحقق لقاح أكسفورد لبريطانيا مناعة القطيع بحلول الصيف التليجراف: عالم بارز يتوقع أن يحقق لقاح أكسفورد لبريطانيا مناعة القطيع بحلول الصيف

مصراوي Masrawy

05:35 م الإثنين 28 ديسمبر 2020

لندن - (أ ش أ):

توقع عالم بارز في بريطانيا أن يحقق لقاح جامعة أكسفورد المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مناعة القطيع في البلاد بحلول الصيف.

ووصف البروفيسور كالوم سمبل، خبير أمراض الجهاز التنفسي وعضو المجموعة الاستشارية العلمية الحكومية لحالات الطواريء، لقاح "أكسفورد أسترازينيكا" بأنه "ما يغير قواعد اللعبة" في المعركة ضد ، وذلك قبل حصوله على موافقة الجهات التنظيمية المتوقع صدورها خلال الأيام المقبلة، وفقا لما نقلته صحيفة (تليجراف) البريطانية في نسختها الإلكترونية.

وخلال مقابلة تلفزيونية اليوم الاثنين، قال البروفيسور سمبل "من الواضح أن هناك حاجة ملحة لهذا الأمر ونعلم أنه من الصعب تطعيم الكثير من الناس في نفس الوقت - لدينا عدد سكان يقل قليلا عن 70 مليون شخص وسنتحرك بينهم بطريقة منظمة بتطعيم الأشخاص الأكثر عرضة للخطر"، مضيفا "ستتم حماية الأشخاص الذين جرى تطعيمهم في غضون أسابيع، وهذا مهم للغاية".

وأوضح أنه "على أساس فردي، هذه اللقاحات جيدة جدا لدرجة أنها ستحمي الأفراد، لذلك ليس علينا انتظار هذا الهراء المتعلق باكتساب مناعة القطيع من خلال العدوى الطبيعية، إذ يمكننا البدء في حماية الأفراد".

ونوه سمبل بأن اكتساب المجتمع مناعة القطيع من خلال التطعيم بدلا من العدوى الطبيعية سيتطلب تطعيم 70% إلى 80% من السكان، متوقعا أن يمتد الوقت اللازم لذلك إلى فصل الصيف.

وأشارت الصحيفة إلى أن مصدرا في البريطانية صرح بأنه تم توظيف "عشرات الآلاف" من الأطباء والمتطوعين لإعطاء الملايين من جرعات لقاح كوفيد-19 كل أسبوع اعتبارا من الشهر المقبل.

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