أخبار عاجلة

أمن القاهرة: سقوط لصوص سرقة الحديد بروض الفرج -
"طبيب المنيل" المنتحر.. قفز من السادس وتسلمت سفارته الجثة -
ضبط عاطلين بحوزتهما هيروين وفودو في القليوبية -
تغريم 57 سائقًا لعدم ارتداء الكمامة في الشرقية -
بالصور.. وكيل صحة الدقهلية يتفقد مستشفى شربين ومقر توزيع لقاح كورونا -
حبس عاطلين متهمين بالاتجار في المواد المخدرة بدمياط -
"العناني" من الأقصر: السياحة الثقافية تتعافى و40 فندقًا عائمًا عادوا للعمل -
بانكوك تفرض إغلاقا جزئيا للحد من تفشي الوباء -
لبنان: لجنة الصحة البرلمانية توصي بإغلاق لمدة 3 أسابيع للحد من ارتفاع الإصابات بكورونا -
رئيس النواب ينعي وحيد حامد وشقيق النائب محمد عبد الغني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

"بيونتيك": نمتلك شاملة من الطاقات الإنتاجية في أوروبا

Print
"بيونتيك": نمتلك شبكة شاملة من الطاقات الإنتاجية في أوروبا "بيونتيك": نمتلك شاملة من الطاقات الإنتاجية في أوروبا

مصراوي Masrawy

05:34 م الإثنين 28 ديسمبر 2020

برلين -.(د ب أ)

أعلنت شركة بيونتيك الألمانية للدوائيات، التي طورت لقاحا مضادًا لكورونا بالاشتراك مع فايزر الأمريكية، أنها تمتلك شاملة من الطاقات الإنتاجية في أوروبا.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قالت متحدثة باسم بيونتيك اليوم الاثنين، إنه إلى جانب تصنيع المواد الأولية في مصنع الشركة في ماينتس، هناك أجزاء أخرى من الإنتاج تتم على سبيل المثال لدى شركات شريكة مثل ديرمافارم القريبة في ولاية سكسونيا آنهالت وشركة بوليمون في العاصمة النمساوية فيينا.

وإلى جانب ذلك، فإن اللقاح يتم إنتاجه جزئيا وتعبئته تحت اسم كوميرناتي في مصنع شركة فايزر في مدينة بورس البلجيكية.

وذكرت المتحدثة أنه إلى جانب هذا هناك شبكة فايزر في الولايات المتحدة.

كان أوجور شاهين مؤسس ورئيس بيونتيك أعلن في الأسبوع الماضي أن شركته تبحث عن شركاء آخرين في إنتاج اللقاح.

ومن المنتظر أن يتم البدء في إنتاج اللقاح في فبراير المقبل في مصنع بمدينة ماربورج استحوذت عليه بيونتيك من عملاق الدوائيات السويسري نوفارتيس قبل بضعة أسابيع، وتسعى الشركة إلى إطلاق أول لقاح منتج هناك بحلول نهاية مارس المقبل.

يشار إلى أنه جرت العادة أن تكون هناك فترة تقدر بنحو أربعة أسابيع بين مرحلة الإنتاج ومرحلة إطلاق اللقاح بعد الخضوع للرقابة، ومن المنتظر إنتاج 250 مليون جرعة من اللقاح في المصنع في النصف الأول من 2021.

وتسعى بيونتيك إلى الوصول بإجمالي كمية الجرعات المنتجة في العام المقبل إلى 750 مليون جرعة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"انشقت الأرض وبلعتها".. انتشال سيارة ومصرع قائدها بالإسكندرية- صور

"انشقت الأرض وبلعتها".. انتشال سيارة ومصرع قائدها بالإسكندرية- صور

أسامة هيكل ينعي وحيد حامد: ترك بصمة مميزة في تاريخ السينما والثقافة المصرية

أسامة هيكل ينعي وحيد حامد: ترك بصمة مميزة في تاريخ السينما والثقافة المصرية

8 الصبح - ”أهالينا في الخارج“: مريم طاحون..طفلة مصرية بفيينا تحصل على أفضل موهبة في 2020

8 الصبح - ”أهالينا في الخارج“: مريم طاحون..طفلة مصرية بفيينا تحصل على أفضل موهبة في 2020

8 الصبح - ك/ أحمد عبد المقصود يوضح الفرق في المستويات بين الدوري المصري والدوري السعودي

8 الصبح - ك/ أحمد عبد المقصود يوضح الفرق في المستويات بين الدوري المصري والدوري السعودي

شبكة عيون الإخبارية