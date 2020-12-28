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مصراوي Masrawy

برلين -.(د ب أ)

أعلنت شركة بيونتيك الألمانية للدوائيات، التي طورت لقاحا مضادًا لكورونا بالاشتراك مع فايزر الأمريكية، أنها تمتلك شبكة شاملة من الطاقات الإنتاجية في أوروبا.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قالت متحدثة باسم بيونتيك اليوم الاثنين، إنه إلى جانب تصنيع المواد الأولية في مصنع الشركة في ماينتس، هناك أجزاء أخرى من الإنتاج تتم على سبيل المثال لدى شركات شريكة مثل ديرمافارم القريبة في ولاية سكسونيا آنهالت وشركة بوليمون في العاصمة النمساوية فيينا.

وإلى جانب ذلك، فإن اللقاح يتم إنتاجه جزئيا وتعبئته تحت اسم كوميرناتي في مصنع شركة فايزر في مدينة بورس البلجيكية.

وذكرت المتحدثة أنه إلى جانب هذا هناك شبكة فايزر في الولايات المتحدة.

كان أوجور شاهين مؤسس ورئيس بيونتيك أعلن في الأسبوع الماضي أن شركته تبحث عن شركاء آخرين في إنتاج اللقاح.

ومن المنتظر أن يتم البدء في إنتاج اللقاح في فبراير المقبل في مصنع بمدينة ماربورج استحوذت عليه بيونتيك من عملاق الدوائيات السويسري نوفارتيس قبل بضعة أسابيع، وتسعى الشركة إلى إطلاق أول لقاح منتج هناك بحلول نهاية مارس المقبل.

يشار إلى أنه جرت العادة أن تكون هناك فترة تقدر بنحو أربعة أسابيع بين مرحلة الإنتاج ومرحلة إطلاق اللقاح بعد الخضوع للرقابة، ومن المنتظر إنتاج 250 مليون جرعة من اللقاح في المصنع في النصف الأول من 2021.

وتسعى بيونتيك إلى الوصول بإجمالي كمية الجرعات المنتجة في العام المقبل إلى 750 مليون جرعة.