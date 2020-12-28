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الكاظمي: المهمة المركزية للحكومة العراقية هي إجراء الانتخابات

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الكاظمي: المهمة المركزية للحكومة العراقية هي إجراء الانتخابات الكاظمي: المهمة المركزية للحكومة العراقية هي إجراء الانتخابات

مصراوي Masrawy

05:22 م الإثنين 28 ديسمبر 2020

بغداد - (د ب أ)

أكد رئيس العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، أن المهمة المركزية للحكومة العراقية الحالية هي إجراء الأنتخابات العامة البرلمانية المبكرة.

وقال الكاظمي خلال ترؤسه اجتماعا ضم الوزراء وعدد من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الأمنية ومفوضية الانتخابات، لتفعيل آليات دعم مفوضية الانتخابات والعملية الانتخابية، إن المهمة المركزية "لحكومتنا هي إجراء انتخابات مبكرة، باعتبارها حكومة استثنائية بكل المقاييس، فهي نتاج لحراك شعبي من جهة ومطلب للمرجعية والقوى السياسية التي تنشد التغيير من جهة أخرى".

وأضاف الكاظمي: "أن الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 جعلت من الفترة الانتقالية فترة مستديمة، وهذا يعد من أكبر الأسباب التي جعلت الآليات عقيمة".

وتابع الكاظمي: "نحن الآن عند مفترق طرق، بعد أن تحققت ثلاثة أهداف أساسية في هذه الفترة الانتقالية التي نقودها الآن، أولاها رئيس وزراء مستقل لا ينتمي الى أي من الكتل السياسية، ومفوضية انتخابات مستقلة، وقانون انتخابات منصف يفوز فيه من يحصل على أعلى الأصوات".

وأوضح رئيس الوزراء العراقي: "لدينا فرصة للنجاح في استعادة ثقة الشعب بالدولة والنظام السياسي والآليات الديمقراطية، وذلك بإقامة انتخابات نزيهة وعادلة من شأنها أن تحقق استقرار البلد".

واستطرد الكاظمي قائلا إن "السلطة عندي ليست إرضاءً للذات، وإنما هي عبء إنجاز وإجراء الانتخابات المبكرة وعندها نكون قد أنجزنا المهمة التاريخية التي أنيطت بنا، ونحن جادون لإتمام هذه المهمة".

وشدد الكاظمي: "لن نسمح للسلاح المنفلت بالتحرك وتهديد حرية المواطن وأمنه وثقته بالعملية الانتخابية".

ومضى الكاظمي قائلا: "لقد تحملنا هذه الأمانة وتشرفنا بها وتم تحديد موعد للانتخابات وإرسال قانون تمويل الانتخابات، وقبلها زرنا المفوضية وطلبنا منها تحديد احتياجاتها، لغرض التصويت عليها في مجلس الوزراء، وما اجتماعنا اليوم إلا دليل على جديتنا لإنجاز هذه المهمة التاريخية" .

وختم رئيس الحكومة العراقية بالقول: "نحتاج من القوى السياسية والبرلمان حسم موضوع المحكمة الاتحادية، لكي نستكمل متطلبات العملية الانتخابية بالكامل".

يشار إلى أنه تحدد السادس من يونيو موعدًا لاجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق.

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