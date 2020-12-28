"عبدالله بن ناصر" يستقبل وفد لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالجبيل

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تعرف على مهامها وخططها المقبلة لتنمية المجتمع

استقبل محافظ الجبيل عبدالله بن ناصر العسكر، في مكتبه بمقر المحافظة، اليوم الاثنين، رئيس مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالجبيل مطر بن سعد البوعينين، وعدداً من أعضاء مجلس الإدارة.

واستمع المحافظ، خلال اللقاء، إلى أهداف اللجنة، كما تعرف على مهامها ومسؤولياتها، وخططها المقبلة لتنمية المجتمع.

وأكد "العسكر" الدور المهم الذي تلعبه اللجنة في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة بالجبيل، والمساهمة في رفع مستوى الوعي الاجتماعي، بما يواكب تطلعات القيادة الحكيمة، ويتماشى مع توجيهات أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ونائب أمير المنطقة الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز.

ونوه بأهمية استمرار لجان التنمية الاجتماعية الأهلية في تحقيق أهداف وتطلعات رؤية المملكة 2030، للوصول إلى مجتمعات حيوية وفعالة، وإسهام هذه اللجان في بحث الاحتياجات العامة للمجتمع والعمل على تحقيقها وفق برامج تنموية هادفة.

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة الجبيل مطر البوعينين: إن اللجنة تعمل على تلمس احتياجات الشباب من الجنسين وتحقيق تطلعاتهم.

كما يقع على عاتقها مسؤولية خدمة المجتمع، من خلال منظومة متكاملة من البرامج المتخصصة والنوعية الموجهة لجميع الفئات العمرية، إضافة لدورها في تنمية المواهب ونشر الوعي، وإثراء المحتوى الاجتماعي في محافظة الجبيل.

محافظ الجبيل عبدالله بن ناصر العسكر