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إحنا مش بنعزِّل.. الجزار: العمل بالعاصمة الإدارية بنظام إدارة مختلف.. وتشغيل تجريبي خلال شهرين

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إحنا مش بنعزِّل.. الجزار: العمل بالعاصمة الإدارية بنظام إدارة مختلف.. وتشغيل تجريبي خلال شهرين إحنا مش بنعزِّل.. الجزار: العمل بالعاصمة الإدارية بنظام إدارة مختلف.. وتشغيل تجريبي خلال شهرين

مصراوي Masrawy

04:55 م الإثنين 28 ديسمبر 2020

كتب- محمد عبد الناصر:

كشف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن موعد الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والهيكل الإداري للمنشآت والمرافق.

وأوضح الجزار أن المرحلة الأولى تبلغ 40 ألف فدان، ويتم العمل فيها وفقًا للبرنامج الزمني.

وأشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في تصريحات تليفزيونية أدلى بها اليوم الإثنين، إلى أنه تم الانتهاء بشكل شبه كامل من الحي الحكومي، وتجرى الآن عملية الفرش، وسيبدأ العمل في النظام التجريبي مارس المقبل، وفي شهر يونيو سيتم انتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد الجزار أنه تم الانتهاء من المرافق والبنية الأساسية للحي الحكومي بالشكل الكامل والمباني جاهزة للاستقبال.

وتابع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: "إحنا مش بنعزِّل، والانتقال مادي بنظام غير ورقي، يعتمد على عمل الحكومة بشكل حديث ونظام إدارة مختلف".

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