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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبيد:

قالت شركة "مصر للطيران"، إنه تم توقيع اتفاقية تعاون مع شركة "دناتا" الإماراتية، أكبر مزودي خدمات النقل الجوي بالشرق الأوسط؛ لتقديم العديد من الخدمات لركاب "مصر للطيران" بمطار دبي الدولي، وذلك في إطار اهتمام الشركة بتقديم خدمات مميزة لركابها حول العالم، وفي ضوء الاستراتيجية التي وضعتها الشركة للربط بين دولتَي مصر والإمارات بالعديد من الرحلات اليومية إلى عدد من الوجهات بالدولتَين.

وأضافت الشركة، في بيان لها اليوم الإثنين، أنه أصبح بإمكان ركاب "مصر للطيران" اعتبارًا من الأول من يناير المقبل، الاستفادة بخدمات تعديل تذاكر سفر "مصر للطيران"، وتحصيل رسوم الوزن الزائد للحقائب إلكترونيًّا، وتعديل خط السير الاضطراري، وتحصيل رسوم تعلية درجة السفر، وذلك على مدار 24 ساعة يوميًّا من خلال مكتب خدمة دناتا بمطار دبي الدولي.

ووقع الاتفاقية من جانب "مصر للطيران" عمرو عباس، مدير مكتب مصر للطيران بدبي والإمارات الشمالية، ومن جانب شركة "دناتا"، محمد الخاجة، رئيس قطاع السفر والشؤون التجارية والعمليات للمطارات.

وجاء توقيع الاتفاقية تزامنًا مع تسلم "مصر للطيران" شهادة إشادة وتقدير من المركز الوطني للاستعلام المبكر بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لحرص الشركة ودقتها في إبلاغ ركابها بكل التعليمات الصادرة للسفر إلى نقاط تشغيلها بدولة الإمارات والتزامها بتنفيذها باحترافية وعلى أكمل وجه.

يُذكر أن "مصر للطيران" تُسيِّر 21 رحلة أسبوعية بين القاهرة ودبي، و3 رحلات أسبوعيًّا بين إسكندرية ودبي، و14 رحلة أسبوعية بين أبوظبي والقاهرة، و7 رحلات أسبوعية بين القاهرة والشارقة، بإجمالي 45 رحلة أسبوعية بين مصر والإمارات.