الصحة العالمية: مصابو كورونا بدون أعراض يمكنهم إصابة الآخرين

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مصراوي Masrawy

كتب - أحمد جمعة:

قالت منظمة الصحة العالمية، إن الأشخاص المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بدون ظهور أعراض عليهم، يمكنهم حمل الفيروس وإصابة الآخرين.

جاء ذلك في منشور توعوي للمنظمة عبر حسابها على تويتر اليوم الاثنين.

ووجهت المنظمة عدة نصائح للمواطنين الراغبين في الاحتفال بأعياد الميلاد خلال الجائحة، بضرورة تنظيمها في الهواء الطلق أو في مكان مغلق مع فتح النوافذ والحفاظ على التباعد.

وشددت على وجود مساحة كافية للسماح بالتباعد البدني، مع توفير الماء والصابون للحضور في الاحتفال.

وأوضحت المنظمة أنه ظهرت على أحد الأشخاص أعراض كوفيد _19 خلال موسم الأعياد، ينبغي عليه ارتداء الكمامة، والاتصال بمقدم الرعاية الصحية، مع مراقبة الأعراض لمدة 14 يوماً، والتعاون مع إجراءات تتبع المخالطين.

كما يجب المواظبة على غسل يديك، وعدم الخروج للأماكن العامة، والحفاظ على التباعد البدني، والحفاظ على التهوية الجيدة.