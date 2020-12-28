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جامعة دمنهور عن فصل طالب ظهر ببرنامج تليفزيوني: روج أخبارا غير صحيحة

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جامعة دمنهور عن فصل طالب ظهر ببرنامج تليفزيوني: روج أخبارا غير صحيحة جامعة دمنهور عن فصل طالب ظهر ببرنامج تليفزيوني: روج أخبارا غير صحيحة

مصراوي Masrawy

04:19 م الإثنين 28 ديسمبر 2020

كتبت- داليا شبل:

قرر مجلس تأديب كلية تجارة جامعة دمنهور، أمس الأحد، فصل طالب يُدعى م. ش، لمدة عام جامعي، على خلفية مذكرة تقدم بها عميد كلية الزراعة، تفيد ترويجه أخبارًا غير صحيحة عن الجامعة.

وأثار قرار الجامعة غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إسناد الواقعة إلى مداخلة هاتفية أجراها الطالب بأحد البرامج التليفزيونية، تحدث فيها عن ازدحام قاعات المحاضرات، وعدم التزام الجامعة بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة الإصابة بفيروس كورونا، وهو ما اعتبره الطلاب تعنتًا من قِبل الجامعة في حق الطالب.

وأكد الطالب مصطفى شعلان، في بث مباشر عرضه على صفحته الشخصية على "فيسبوك"، أنه لم يروج شائعات، وأن ما قاله جاء بناءً على شكاوى من زملائه الطلاب وأحد أعضاء هيئة التدريس، رصدها من خلال صفحاتهم الشخصية عبر "فيسبوك".

من جانبه، نفى الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، ما تردد بشأن تعنت الجامعة وفصل الطالب المذكور دون وجه حق.

وأكد صالح، خلال حديثه إلى "مصراوي"، اليوم الإثنين، أن الجامعة أجرت تحقيقا في الواقعة، بناءً على مذكرة تقدم بها عميد كلية الزراعية بالجامعة، تفيد بترويج الطالب معلومات غير صحيحة في أحد البرامج التليفزيونية؛ حيث تطرق في حديثه إلى غلق كلية الزراعة لمدة أسبوعَين بسبب ، وهذا مخالف تمامًا للحقيقة، كما أذاع صورة ادَّعى أنها لازدحام أحد مدرجات الجامعة، وهي لا تمت للواقع بأية صلة.

وأوضح رئيس جامعة دمنهور أن الطالب المذكور مقيد بكلية التجارة وليس كلية الزراعية، ولا يسمح له بالدخول إلى قاعات الكليات الأخرى؛ أي أنه لم يستند في حديثه إلى شيء ملموس.

وتابع صالح: وبناءً عليه اتخذت الجامعة الإجراءات القانونية اللازمة لما تثيره مثل هذه الشائعات من بلبلة وتؤثر بالسلب على سير العملية التعليمية، موضحًا أن قرار فصل الطالب جاء بعد التحقيق معه وتحويله إلى مجلس تأديب.

وأشار رئيس جامعة دمنهور إلى أن القرار شمل طالبة أخرى تُدعى آلاء بدر؛ إذ ثبت أيضًا بالتحقيق معها ترويجها أخبارًا غير صحيحة، مؤكدًا أن الجامعة ملتزمة بكل الإجراءات الاحترازية، وتطبق آليات التعليم الهجين وفقًا لقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.​

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