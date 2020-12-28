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البابا فرنسيس يحكم سيطرته على الشؤون المالية للفاتيكان

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البابا فرنسيس يحكم سيطرته على الشؤون المالية للفاتيكان البابا فرنسيس يحكم سيطرته على الشؤون المالية للفاتيكان

مصراوي Masrawy

05:19 م الإثنين 28 ديسمبر 2020

روما - (دب أ)

قام البابا فرنسيس الأول بابا الفاتيكان، بموجب رسالة رسولية ، بإحكام قبضته على تدفق الأموال في الفاتيكان في أعقاب العديد من الفضائح المالية، وبالتالي زاد من سيطرته على الشؤون المالية.

ومع نشر الرسالة اليوم الاثنين والمؤرخة في 26 ديسمبر الجاري، سحب البابا البالغ من العمر 84 عاما السلطة من أمانة سر دولة الفاتيكان .

واعتبارا من أول يناير المقبل، ستتولى إدارة تراث الكرسي الرسولي مهمة إدارة رأس المال والأصول العقارية للسلطة العليا في الفاتيكان.

وقال فرنسيس في رسالته ، إن التنظيم الأفضل للإدارة والضوابط والإشراف على الأنشطة الاقتصادية والمالية للكرسي الرسولي هو "نقطة أساسية في إصلاح الإدارة البابوبة ". وهذا من شأنه أن يضمن إدارة شفافة وفعالة، وفصل واضح بين المسؤوليات والوظائف في الفاتيكان.

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