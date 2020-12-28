مقتل شرطيين اثنين في هجوم مسلح وسط العاصمة الشيشانية جروزني

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مصراوي Masrawy

موسكو- (أ ش أ):

أسفر هجوم مسلح وسط العاصمة الشيشانية جروزني، اليوم الاثنين، عن مقتل عنصري شرطة والقضاء على أحد منفذي الهجوم.

وذكرت وكالة أنباء "انترفاكس" الروسية أن شرطيين لقيا مصرعهما في الهجوم، الذي نفذه مسلحان مجهولان وسط جروزني، مشيرة إلى تصفية أحد منفذي الهجوم أثناء تبادل لإطلاق النار.

وأوضحت "انترفاكس" أن السلطات المحلية المختصة في جمهورية الشيشان الروسية تعمل حاليا على الكشف عن ملابسات الحادث، بينما لم تتحدث المعلومات الأولية عن طبيعة الهجوم ودوافعه.