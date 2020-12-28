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الدقهلية- رامي محمود:

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم عن خروج وتعافي 8 مصابين بفيروس كورونا المستجد خلال يومين من مستشفى الحجر الصحي بتمى الأمديد بعد تحول التحاليل من إيجابية إلى سلبية وشفائهم تمامًا من الإصابة بفيروس كورونا وتلقيهم العلاج اللازم طبقا لبروتوكول وزارة الصحة.

وقدم وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، الشكر لكل الأطقم الطبية بصحة الدقهلية المتناوبة على الخدمة بمستشفى تمى الأمديد مشيدًا بالجهود التي يبذلها أبطال الجيش الأبيض في سبيل خدمة المرضى للوصول إلى أفضل النتائج.

وناشد مكي المواطنين باتباع تعليمات وزارة الصحة في هذا الصدد ولبس الماسك وخاصة في الأماكن العامة وأماكن العمل والتجمعات والالتزام بالتباعد الاجتماعي.