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"الشادي": ولي العهد كان له الدور الأكبر في تنشيط الحراك الثقافي بالمملكة

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"الشادي": ولي العهد كان له الدور الأكبر في تنشيط الحراك الثقافي بالمملكة "الشادي": ولي العهد كان له الدور الأكبر في تنشيط الحراك الثقافي بالمملكة
عقب منح معهد البيت الموسيقي بالرياض أول رخصة للتدريب الخاص

أعرب الشاعر الدكتور صالح الشادي رئيس مجلس إدارة معهد البيت الموسيقي بالرياض، عن شكره وتقديره لوزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، على منح المعهد أول رخصة للتدريب الخاص في المملكة العربية .

وتعهد "الشادي" أن يقدم المعهد كل ما قد يسهم في خدمة الثقافة في هذا الوطن الغالي العزيز، وعبر عن سعادته البالغة في أن يتوج المعهد الذي يضم كافة التخصصات في علم الموسيقى بهذا الترخيص والذي يفتح أفاقاً واسعة للتعاون بين القطاعين الخاص والحكومي في مجال التدريب الموسيقي والثقافي.

وقال "الشادي" إن "الدعم اللامحدود الذي وجده القطاع الثقافي من قبل ولاة الأمر والتشجيع الخاص والمميز من لدن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كان له الدور الأكبر في تنشيط الحراك الثقافي في كل الاتجاهات وأسهم في إيجاد وإظهار الكثير من المواهب الجميلة إلى النور".

ووصف ذلك الحدث بأنه عرس ثقافي حقيقي يواكب تلك الرؤية العظيمة ٢٠٣٠ التي تسعى إلى تحقيقها المملكة العربية السعودية، وذلك بهمة أبنائها وبناتها وبالدعم السخي والتوجيه العميق والجاد الذي تجده من قبل حكومتها الرشيدة وقيادتها العظيمة، والذي يعكس قيمة الثراء الحقيقي والإرث الحضاري السامي الذي يحمله إنسان هذا الوطن الجميل.

وكان وزير الثقافة الأمير بدر الفرحان، قد أعلن عن صدور أول ترخيص لمعهدين موسيقيين في المملكة، داعياً جميع المهتمين في القطاعين الخاص وغير الربحي لتقديم طلبات تراخيص المعاهد في المجالات الثقافية المختلفة، على منصة متخصصة ستبدأ عملها بعد 90 يوماً.الشاعر الدكتور صالح الشادي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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