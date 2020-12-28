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" للطيران" تسيِّر 55 رحلة دولية تقل 5201 راكب.. غدًا

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"مصر للطيران" تسيِّر 55 رحلة دولية تقل 5201 راكب.. غدًا " للطيران" تسيِّر 55 رحلة دولية تقل 5201 راكب.. غدًا

مصراوي Masrawy

04:35 م الإثنين 28 ديسمبر 2020

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بشركة " للطيران"، اليوم الإثنين، إن الشركة ستسيِّر رحلاتها إلى 55 وجهة دولية؛ تنقل على متنها نحو 5201 راكب، وذلك بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة؛ سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وأضافت المصادر أن الشركة سوف تسيِّر رحلاتها غدًا بمعدل رحلة واحدة إلى كل من (دبي، أبوظبي، إسطنبول، الشارقة، الخرطوم، بيروت، بغداد، لاجوس، أنجامينا، تونس، أبوجا، لندن، الدمام، دوالا، باريس، أمستردام، موسكو، أثينا، فيينا، فرانكفورت، عمان، البحرين، المدينة المنورة، نيروبي، أديس أبابا، جدة، أربيل)، و١٥ رحلة داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان)، و٦ رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من ٥٢٠١ راكب.

ومن جانبها، تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس؛ خصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

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