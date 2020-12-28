"جزيرة تكافل" تنشر تعميم المساهمين والجدول الزمني لصفقة الاندماج مع "سوليدرتي"

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الرياض – مباشر: أعلنت شركة الجزيرة تكافل تعاوني "الجزيرة تكافل"، اليوم الاثنين، عن نشر تعميم المساهمين ومستند العرض والجدول الزمني فيما يتعلق بزيادة رأس المال لغرض دمج شركة سوليدرتي السعودية للتكافل في شركة الجزيرة تكافل تعاوني.

ونشرت "الجزيرة تكافل"، بحسب بيان لها على موقع السوق المالية السعودية "تداول" اليوم، تعميم المساهمين المعد من قبل الشركة والموجه لمساهميها، وفقاً لمتطلبات المادة (58) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة بشأن زيادة رأس مال شركة الجزيرة تكافل لغرض دمج شركة سوليدرتي السعودية في شركة الجزيرة تكافل مقابل إصدار أسهم جديدة لمساهمي شركة سوليدرتي السعودية في شركة الجزيرة تكافل.

ووافقت هيئة السوق المالية، في وقت سابق، على طلب شركة الجزيرة تكافل تعاوني بزيادة رأس مالها؛ لغرض دمج الشركة سوليدرتي السعودية للتكافل في شركة الجزيرة تكافل تعاوني، من خلال عرض مبادلة أوراق مالية الصادرة بتاريخ 23 ديسمبر/ كانون الأول 2020.

تضمن التعميم، بحسب بيان، تفاصيل عن صفقة الاندماج وأحكامها وشروطها وجميع المسائل المتصلة بها بما في ذلك الأطراف ذوي العلاقة وإجراءات إتمام صفقة الاندماج والمخاطر المرتبطة بها.

وأكد أعضاء مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل، على ضرورة قيام مساهمي شركة الجزيرة تكافل بقراءة جميع المعلومات الواردة في تعميم المساهمين ودراستها بعناية ودقة قبل اتخاذ قرارهم بشأن التصويت على صفقة الاندماج، وفي حال وجود أي شك بقرار التصويت الذي ينبغي اتخاذه في الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج، فإن أعضاء مجلس الإدارة يوصون بالحصول على استشارة مالية مستقلة من مستشار مالي مستقل ومرخص له من قبل هيئة السوق المالية، والاعتماد على مراجعته الخاصة لصفقة الاندماج للتأكد من مدى ملائمة صفقة الاندماج والمعلومات الواردة في تعميم المساهمين للأهداف الاستثمارية والأوضاع المالية الخاصة به.

ونشرت الشركة، مستند العرض المعد من قبل شركة الجزيرة تكافل والموجه لمساهمي شركة سوليدرتي السعودية.

وقامت "الجزيرة تكافل"، وفقا للبيان، بإعداد مستند العرض الموجه إلى مساهمي شركة سوليدرتي السعودية بشأن العرض المقدم لمساهمي شركة سوليدرتي السعودية لغرض دمج شركة سوليدرتي السعودية في شركة الجزيرة تكافل مقابل إصدار الأسهم الجديدة لهم في شركة الجزيرة تكافل، وتم إعداد مستند العرض من قبل شركة الجزيرة تكافل وفقاً لمتطلبات المادة (38) من لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

وشددت "الجزيرة تكافل"، على ضرورة قيام مساهمي شركة سوليدرتي السعودية بقراءة جميع المعلومات الواردة في مستند العرض والتعميم، الذي سيصدره مجلس إدارة شركة سوليدرتي السعودية ودراستهما بعناية قبل اتخاذ قرارهم بشأن التصويت على صفقة الاندماج.

وأكدت شركة "الجزيرة تكافل"، على ضرورة الحصول على مشورة من مستشار مالي مستقل مرخص له من قبل هيئة السوق المالية في حال وجود شك حول أي مسألة ما متعلقة بمستند العرض.

وبين الجدول الزمني للمراحل الأساسية لإتمام صفقة الاندماج التواريخ المقترحة للمراحل الأساسية لإتمام صفقة الاندماج وفقاً لمتطلبات الفقرة (ج) من المادة 17 من لائحة الاندماج والاستحواذ.

ونوهت الشركة، بأن التواريخ الموضحة في الجدول الزمني تعتبر استرشاديه فقط – وقد تتغير أو تتعدل – حيث تستند على عدة أمور، من بينها أي تورايخ محددة قد تفرضها أو تطلبها الجهات التنظيمية ذات العلاقة، إضافة إلى لزوم استيفاء شروط صفقة الاندماج (وتواريخ استيفاء تلك الشروط).

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