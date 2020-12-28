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محافظ جنوب سيناء يبحث سداد المصروفات الدراسية لغير القادرين

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محافظ جنوب سيناء يبحث سداد المصروفات الدراسية لغير القادرين محافظ جنوب سيناء يبحث سداد المصروفات الدراسية لغير القادرين

مصراوي Masrawy

04:13 م الإثنين 28 ديسمبر 2020

جنوب سيناء- رضا السيد:

أجرى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الاثنين، اجتماعًا بحضور المهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء جمال عبد الرشيد، السكرتير العام، واللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، ومديري الإدارات المعنية " الشئون القانونية، المالية، الموازنة، الموارد البشرية، المتابعة" لمتابعة الخدمات التي تقدم للمواطنين.

وبحث المحافظ خلال الاجتماع آلية سداد المصاريف الدراسية لجميع مراحل التعليم قبل الجامعي للطلاب غير القادرين على السداد، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم.

وأكد المحافظ على عدم منع أي طالب بالمحافظة من تأدية الامتحانات بسبب عدم دفع المصاريف الدراسية.

كما ناقش المحافظ عددًا من المشروعات والتوريدات الخاصة بالمحافظة، وتذليل العقبات التي قد تعيق تنفيذ المشروعات في الفترة الزمنية المحددة .

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