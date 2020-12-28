بإجمالي 108 أعضاء.. البرلمان يستقبل نواب 10 محافظات لاستخراج كارنيه العضوية

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

مصراوي

بدأت الأمانة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، استقبال نواب 10 محافظات؛ هي: (بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة،كفر الشيخ)، بإجمالي عدد 108 نواب.

وأعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب أنه سيتم غدًا الثلاثاء استقبال نواب (12) محافظة؛ هي: (الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، شمال وجنوب سيناء)، بإجمالي عدد 86 نائبًا.

ودعت الأمانة العامة النواب المعنيين إلى الحضور بالبهو الفرعوني للمجلس في اليوم المحدد؛ لاستلام بطاقات العضوية والحقائب البرلمانية، وكذلك الصالون الخاص بقاعة 25 يناير، لإجراء اللقاءات التليفزيونية والصحفية اللازمة لمَن يرغب من النواب.

وقال النائب أشرف الشبراوي، فردي مستقل عن الدائرة الخامسة بالدقهلية، إنه "تم اختياري من الشعب المصري، والفلاح وقضاياه على رأس أولوياتي، والتعليم الفني ودعم الوطن والدولة المصرية".

وأكد الشبراوي، في تصريحات خاصة، أن "برلمان ٢٠٢١ يحرص على الاصطفاف خلف الدولة المصرية، وقضاياها؛ حيث تواجه تحديات كبيرة في الداخل والخارج؛ خصوصًا بعد وجود إدارة أمريكية جديدة.. احنا كمستقلين سنجتمع معًا، وسنرى الأفضل للمواطن والدولة وسنعمل عليه".

وكان قد شهد مجلس النواب، أمس الأحد، حفل استقبال أعضاء مجلس النواب المنتخبين بالنظام الفردي لاستخراج كارنيهات العضوية، والتي تستمر لمدة 3 أيام من (5) محافظات؛ هي (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح)، بإجمالي عدد 90 نائبًا.