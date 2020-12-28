16,843 مخالفة للإجراءات الاحترازية من "كورونا".. خلال أسبوع

★ ★ ★ ★ ★

الرياض في المقدمة بمعدل 4709.. تليها مكة بـ2876 مخالفة

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس "كورونا"، 16,843 مخالفة، عن المدة من 5/ 5/ 1442هـ حتى 11/ 5/ 1442هـ، وفق إحصائية نشرها حساب وزارة الداخلية moisaudiarabia@.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع (4709)، تلتها منطقة مكة المكرمة بواقع (2876)، ثم منطقة القصيم بـ (2061)، فالجوف بـ(1756)، والمدينة المنورة (1744)، والمنطقة الشرقية بـ (1396)، وتبوك (637)، وحائل (435)، والحدود الشمالية (434)، وعسير (351)، ونجران بـ (211)، وجازان (133)، فالباحة بواقع (100).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن.فيروس كورونا الجديد