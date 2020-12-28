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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2021 .

وجاء نص البرقية كالتالي: "نحن على أعتاب هذا العام الجديد تتواصل مسيرة العطاء الوطني بقيادة سيادتكم الحكيمة في جني ثمار العمل وحصد وبشائر الأمل في غدٍ مفعم بمظاهر النصر المبين وتتكامل حلقات، التخطيط لمستقبل التحديات بعزيمة وإرادة لا تلين وإننا إذ نبتهل وإلى المولى سبحانه وتعالى أن يجعله عام خير وبركة وأمن وسلام.. على شعب مصر العظيم.. لنرجو لمسيرتكم الوطنية المعطاءة المزيد من السداد والتوفيق".

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب.

وقال وزير الداخلية بمناسبة إشراقة العام الميلادي الجديد 2021 يطيب لي وهيئة الشرطة أن نتقدم لجميع اعضاء المجلس الموقر بأصدق التهاني مقرونة بأطيب الأماني وبدوام التوفيق والسداد.

ونحن إذ نستقبل هذه المناسبة ونستقى منها الأمل والرجاء ونسعى للمزيد من التكاتف والترابط مع مؤسستنا التشريعية الغراء من أجل دفع مسيرتنا الوطنية نحو التقدم والرخاء.