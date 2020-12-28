أخبار عاجلة

إغلاق 1466 منشأة ومصادرة مواد فاسدة.. هنا حصاد 150 يومًا في "أمانة تبوك" -
الإمارات.. الفصل الدراسي الثاني ينطلق غدًا "عن بُعد" لجميع الطلبة -
الزميل المبارك يحتفل بزفاف كريمته في الرياض -
لمواجهة كورونا.. مصادرة 55 شيشة من مقاهي الشرقية -
محافظ جنوب سيناء: محاور بشرم الشيخ لإحداث سيولة مرورية -
طرح 3 فرص استثمارية بإجمالي مليار جنيه في القليوبية -
سرقوا التوك توك.. إصابة سائق بطلق ناري في أسوان -
حارس يواجه أسدا لإنقاذ زائر من الموت بحديقة حيوان الإسكندرية -
24 فبراير.. الحكم على 15 مسئولًا صرفوا 125مليون دولار لشركة دون تعاقد -
قائد الحرس الثوري يتوعد بالرد على "أي خطوة" تستهدف إيران -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

غدا.. رئيس الأعلى للإعلام يشارك في الندوة التثقيفية "لخريجي الأزهر"

Print
غدا.. رئيس الأعلى للإعلام يشارك في الندوة التثقيفية "لخريجي الأزهر" غدا.. رئيس الأعلى للإعلام يشارك في الندوة التثقيفية "لخريجي الأزهر"

مصراوي Masrawy

03:54 م الإثنين 28 ديسمبر 2020

كتب- مصراوي:

يحل الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضيفا على المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، حيث يحاضر في الندوة التثقيفية حول العلاقات التاريخية بين وليبيا، غدا الثلاثاء الموافق ٢٩ ديسمبر في تمام الساعة الحادية عشرة ظهرا، بمقر المنظمة بجامعة الأزهر بمدينة نصر.

يأتي ذلك بحضور ٣٥ إماما وداعية من أبناء ليبيا، في إطار وجودهم بالقاهرة لحضور الدورة التدريبية التي تعقدها المنظمة، لتأهيل الدعاة والأئمة الليبين.

تأتي الندوة في إطار العلاقات التاريخية بين البلدين، مع إلقاء الضوء علي عمق الصلات والأهداف المشتركة في كافة المجالات الدينية والأجتماعية والثقافية.

كما تتضمن النقاش حول عدد من القضايا المهمة خلال المرحلة الراهنة.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"انشقت الأرض وبلعتها".. انتشال سيارة ومصرع قائدها بالإسكندرية- صور

"انشقت الأرض وبلعتها".. انتشال سيارة ومصرع قائدها بالإسكندرية- صور

أسامة هيكل ينعي وحيد حامد: ترك بصمة مميزة في تاريخ السينما والثقافة المصرية

أسامة هيكل ينعي وحيد حامد: ترك بصمة مميزة في تاريخ السينما والثقافة المصرية

8 الصبح - ”أهالينا في الخارج“: مريم طاحون..طفلة مصرية بفيينا تحصل على أفضل موهبة في 2020

8 الصبح - ”أهالينا في الخارج“: مريم طاحون..طفلة مصرية بفيينا تحصل على أفضل موهبة في 2020

8 الصبح - ك/ أحمد عبد المقصود يوضح الفرق في المستويات بين الدوري المصري والدوري السعودي

8 الصبح - ك/ أحمد عبد المقصود يوضح الفرق في المستويات بين الدوري المصري والدوري السعودي

شبكة عيون الإخبارية