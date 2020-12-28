كتل هوائية رطبة.. الأرصاد تعلن طقس آخر 3 أيام في 2020

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبد الناصر:

أعلن خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل آخر 3 أيام من العام الجاري والذي ينتهي يوم الخميس المقبل.

وأضاف الخبراء، أن فصل الشتاء بدأ منذ أسبوع بشكل رسمي، إلا أن درجات الحرارة ما زالت حول المعدلات الطبيعية، في ظل استقرار كبير في الأحوال الجوية ولم يحدث أي ظواهر جوية عنيفة أو قوية.

وأكد الخبراء أن البلاد تشهد شبورة مائية كثيفة صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشار الخبراء إلى أنه يوجد فرص سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، والسواحل الشمالية على فترات متقطعة، وباستثناء هذه الأمطار سيكون الجو مستقرا تمامًا حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وتابع الخبراء: "سبب تكون الشبورة المائية، الكتل الهوائية الرطبة المؤثرة على البلاد وأيضا انخفاض درجات الحرارة الصغرى وانخفاض سرعات الرياح، حيث تعمل هذه العوامل على تكون الشبورة التي تصل إلى حد الضباب في الصباح الباكر".

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنه ينبغى توخى الحذر صباحا بسبب انخفاض الرؤية الكبيرة على الطرق خاصة الزراعية منها والقريبة من المسطحات المائية على وسط سيناء والدلتا والقاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد.

وأوضح الخبراء أن درجات الحرارة تسجل على القاهرة خلال لـ3 أيام المقبلة بين 21 و20 درجة نهارا و 11 ليلا، والسواحل الشمالية 20 -13، جنوب سيناء 25 -15، شمال الصعيد 23 -9، جنوب الصعيد 27- 11.