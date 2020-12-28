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بدء اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية

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بدء اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بدء اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية

مصراوي Masrawy

03:49 م الإثنين 28 ديسمبر 2020

كت- محمد سامي:

بدأ، منذ قليل، اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، برئاسة رئيس الوزراء.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع اشتراطات البناء الجديدة.

وتفصلنا 3 أيام عن نهاية المهلة الأخيرة التي حددتها للمواطنين من راغبي التصالح في مخالفات البناء لتقديم الطلبات وسداد جدية التصالح وذلك من أجل تقنين الأوضاع للمخالفات البنائية الخاصة بهم.

وبحسب قرار الحكومة الأخير أول ديسمبر بمد فترة التصالح تكون المهلة الحالية هي الأخيرة ولا يجوز للحكومة المد بعدها وفقا للقانون، وتنتهي هذه المهلة يوم 31 ديسمبر الجاري.

وكان اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، صرح بأن المراكز التكنولوجية بالأحياء مستمرة في تلقي طلبات التصالح حتى نهاية ديسمبر تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.

وطالب المحافظ، المواطنين بسرعة تقديم طلبات التصالح حيث تعد هذه المهلة الأخيرة قبل تطبيق القانون على المخالفين الذين لم يقوموا بإجراءات التصالح.

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مصراوي Masrawy

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