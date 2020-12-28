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بعد 5 سنوات من مقتلهم والتصريح بدفن ضحاياه.. "سفاح الجيزة" أمام الجنايات خلال أيام

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بعد 5 سنوات من مقتلهم والتصريح بدفن ضحاياه.. "سفاح الجيزة" أمام الجنايات خلال أيام بعد 5 سنوات من مقتلهم والتصريح بدفن ضحاياه.. "سفاح الجيزة" أمام الجنايات خلال أيام

مصراوي Masrawy

03:40 م الإثنين 28 ديسمبر 2020

كتب- صابر المحلاوي:

تواصل نيابة الهرم تحقيقاتها في جرائم سفاح الجيزة القذافي فراج المتهم بقتل صديقه وزوجته وفتاتين أخرتين ودفنهم في شقتين ببولاق الدكرور ومخزن بالإسكندرية.

وتسلمت النيابة برئاسة المستشار عبد العزيز عثمان رئيس نيابة الهرم تقارير الطب الشرعي حول الصفة التشريحية للمجني عليهم والتي كشفت عن أسباب الوفاة وطريقة مقتل الضحايا كما تسلمت النيابة نتائج تحاليل DNA المأخوذة من عظام الضحايا وتبين تطابقها جميعا مع عينات أسر الضحايا الثلاثة الذين تم استخراج رفاتهم وهياكلهم العظمية من شقتين في بولاق الدكرور، وصرحت النيابة بدفن المجني عليهم الثلاثة "رضا عبد اللطيف وفاطمة زكريا ونادين السيد وتسلمهم ذويهم وقاموا بدفنهم بعد 5 سنوات من مقتلهم.

وكشفت مصادر مطلعة على التحقيقات أن الشق الخاص بالتحقيقات في مقتل الضحية الرابعة ياسمين التي أنهى المتهم حياتها ودفنها في مخزن بالعصافرة في الإسكندرية ستقوم نيابة المنتزه الكلية إنهاء التحقيقات به وموافاة نيابة الهرم بنتيجة التحقيقات لضمه لملف القضية الرئيسي حيث أوشكت النيابة على التصرف في القضية بإحالتها إلى محكمة الجنايات خلال الأيام القادمة ضمن كشوف شهر يناير التي تسلمها النيابة لنيابة الاستئناف.

وفي إطار انهاء التحقيقات استمعت النيابة لأقوال أسر الضحايا حول ملابسات اختفائهم كما تم استخراج التحقيقات القديمة التي تم حفظها حول اختفاء رضا عبد اللطيف وفاطمة زكريا زوجة السفاح لإرفاقها بملف القضية بعد اعادة فتح التحقيقات بها.

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