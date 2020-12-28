صحة المنيا تحرر 12 محضرًا لمنشآت غذائية

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مصراوي Masrawy

المنيا - محمد النادي:

حررت الإدارة العامة للطب الوقائي في مديرية الصحة بمحافظة المنيا، 12 محضرًا لمنشآت غذائية، وذلك خلال حملة لمتابعة الحالة العامة بالأسواق ومدى توافر السلع الغذائية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، في تصريحات له، اليوم الإثنين، إن الإدارة العامة للطب الوقائي بالمديرية "إدارة مراقبة الاغذية" نفذت عدد من الحملات التفتيشية خلال الأيام الماضية، وأسفرت عن تحرير 12 محضر مخالفة، منها 4 محاضر مخالفة للاشتراطات الصحية، و 8 محاضر عدم وجود شهادات صحية للعاملين بتلك المنشآت.

وأوضح الدكتور على قاسم، مدير الإدارة العامة للطب الوقائي، أنه جرى إعدام 142 كيلو جرام أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وسحب 53 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.