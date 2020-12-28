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كورونا في فلسطين.. 1363 إصابة جديدة و26 وفاة ونسبة التعافي بلغت 83.4%

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كورونا في فلسطين.. 1363 إصابة جديدة و26 وفاة ونسبة التعافي بلغت 83.4% كورونا في فلسطين.. 1363 إصابة جديدة و26 وفاة ونسبة التعافي بلغت 83.4%
خلال الـ 24 ساعة الماضية

كورونا في فلسطين.. 1363 إصابة جديدة و26 وفاة ونسبة التعافي بلغت 83.4%

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 26 وفاة و1363 إصابة جديدة بكورونا و1638 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من في فلسطين بلغت 83.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 15.7%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات، لافتةً النظر إلى وجود 123 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 29 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.فيروس كورونا الجديد فلسطين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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