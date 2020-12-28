أخبار عاجلة

إغلاق 1466 منشأة ومصادرة مواد فاسدة.. هنا حصاد 150 يومًا في "أمانة تبوك" -
الإمارات.. الفصل الدراسي الثاني ينطلق غدًا "عن بُعد" لجميع الطلبة -
الزميل المبارك يحتفل بزفاف كريمته في الرياض -
لمواجهة كورونا.. مصادرة 55 شيشة من مقاهي الشرقية -
محافظ جنوب سيناء: محاور بشرم الشيخ لإحداث سيولة مرورية -
طرح 3 فرص استثمارية بإجمالي مليار جنيه في القليوبية -
سرقوا التوك توك.. إصابة سائق بطلق ناري في أسوان -
حارس يواجه أسدا لإنقاذ زائر من الموت بحديقة حيوان الإسكندرية -
24 فبراير.. الحكم على 15 مسئولًا صرفوا 125مليون دولار لشركة دون تعاقد -
قائد الحرس الثوري يتوعد بالرد على "أي خطوة" تستهدف إيران -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 8715.38 نقطة

Print
سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 8715.38 نقطة سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 8715.38 نقطة
بتداولات بلغت 8.4 مليارات ريال.. 320 مليون سهم

سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 8715.38 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسية اليوم منخفضاً 25.28 نقطة ليقفل عند مستوى 8715.38 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8.4 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 320 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 350 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 61 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 126 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الوطنية للتعليم، وحلواني إخوان، وعطاء، وإكسترا، وأيان الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أميانتيت، وساب للتكافل، وزجاج، وولاء، وأبو معطي فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 3.28%.
فيما كانت أسهم شركات كيمانول، ودار الأركان، وكيان السعودية، وزين السعودية، وإعمار هي الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات كيمانول، وأبو معطي، وريدان، وكيان السعودية، والإنماء هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 2628.96 نقطة ليقفل عند مستوى 24349.17 نقطة، وبتداولات بلغت 27 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 290 ألف سهم تقاسمتها 824 صفقة.مؤشر الأسهم السعودية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
عقب توجيه ولي العهد.. الزي الوطني هو الرسمي لـ"كأس السعودية للفروسية"

عقب توجيه ولي العهد.. الزي الوطني هو الرسمي لـ"كأس السعودية للفروسية"

السعودية: جدل حول حقيقة الحالة الصحية لسلمان العودة في السجن

السعودية: جدل حول حقيقة الحالة الصحية لسلمان العودة في السجن

في النسخة الـ43 من رالي داكار السعودية.. المهنا يسعى لكسر الأرقام

في النسخة الـ43 من رالي داكار السعودية.. المهنا يسعى لكسر الأرقام

في النسخة الـ43 من رالي داكار السعودية.. المهنا يسعى لكسر الأرقام

في النسخة الـ43 من رالي داكار السعودية.. المهنا يسعى لكسر الأرقام

شبكة عيون الإخبارية