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أمير القصيم يسلّم 20 وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة بالمنطقة

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أمير القصيم يسلّم 20 وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة بالمنطقة أمير القصيم يسلّم 20 وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة بالمنطقة
نوّه بالدعم غير المحدود من حكومة خادم الحرمين لخدمة المواطنين

أمير القصيم يسلّم 20 وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة بالمنطقة

سلّم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي في المنطقة بالإمارة، اليوم، 20 وحدة سكنية لمستحقيها من الأسر الأشدّ حاجةً من مستفيدي الجمعيات الخيرية بالمنطقة.

وأكد أن سدّ احتياج الفئات الأكثر حاجةً من المنتجات السكنية يتطلب التنسيق المستمر للجهود والاستفادة من الدعم المقدم، مشيراً إلى أهمية دور المسؤولية الاجتماعية الفاعل في تسريع حصول الأسر المستحقة للمساكن، وإيجاد برامج مستدامة لدعم مثل تلك المبادرات المجتمعية الإنسانية.

ونوه الأمير فيصل بن مشعل بالدعم غير المحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لخدمة المواطنين وتوفير سبل العيش الكريم لهم، مثمناً سموه لجمعية الإسكان الأهلية وجمعية البر الخيرية بعنيزة وجمعية الملك عبدالعزيز الخيرية النسائية وجمعية بيوت الخيرية دعم هذا العمل الخيري؛ وذلك تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030 الساعية إلى بناء الإنسان وتنميته وتوفير الحياة المناسبة التي تضمن له حياة كريمة.

حضر التسليم وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومدير فرع وزارة الإسكان بالمنطقة المهندس أحمد المرشد.أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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