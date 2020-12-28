مسؤولون في موزمبيق يعلنون مقتل 37 من المسلحين الإسلاميين

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مصراوي Masrawy

مابوتو- (بي بي سي):

أعلن المسؤولون في موزمبيق عن مقتل 37 "مسلحا جهاديا" خلال الأيام الماضية على يد قوات الأمن التي صادرت أسلحة ودمرت قوارب ومركبات تستخدم من قبل حركات التمرد الإسلامي الناشطة في مقاطعة كابو ديلغادو الشمالية.

كما أفادت وسائل إعلام محلية ما بسقوط ما لا يقل عن 6 جنود خلال عملية استعادة السيطرة على تقاطع طرق رئيسي كان الجهاديون استولى عليه لعدة أشهر .

يذكر أنه وخلال 3 سنوات من بدء تمرد إسلامي في المقاطعات الواقعة شمال موزمبيق، قتل الآلاف ونزح أكثرَ من نصف مليون أشخص.