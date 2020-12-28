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شكرى يبحث هاتفيا مع نظيره الياباني العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية

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شكرى يبحث هاتفيا مع نظيره الياباني العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية شكرى يبحث هاتفيا مع نظيره الياباني العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية

مصراوي Masrawy

03:47 م الإثنين 28 ديسمبر 2020

القاهرة- (أ ش أ):

تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الإثنين اتصالًا هاتفيًا من نظيره الياباني توشيميتسو موتيجي، حيث تم تناول سُبلَ تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف مجالاتها، بالاضافة إلى عدد من القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وصرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزيرين أكدا، خلال الاتصال، على عمق العلاقات بين البلدين في مختلف أُطر التعاون الثنائي، وارتياحهما لمستوى التشاور والتنسيق المستمر بين القاهرة وطوكيو في الملفات الإقليمية والدولية التي تحظى باهتمام الجانبين.

وأضاف أن الوزير الياباني أعرب عن تطلع بلاده لتعزيز الحوار العربي الياباني خلال الفترة المقبلة، لاسيما مع ترؤس للدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية، وثقلها الإقليمي والدولي.

وأوضح حافظ أن اللقاء تطرق كذلك إلى آليات الدفع قُدمًا بتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين، خاصة وأن اليابان تعدُّ أكبر شريك تنموي لمصر، وانخراطها في عدد من المشروعات الكبرى في مصر، وكذا التعاون في المجال الثقافي والتعليمي.

كما بحث الوزيران مستجدات إنشاء المتحف المصري الكبير، باعتباره أحد أبرز نماذج مجالات التعاون بين مصر واليابان، علاوة على تبادل الرؤى تجاه تطورات انتشار جائحة كورونا وسبل الاستجابة لها، والتعاون بين البلدين في هذا الشأن.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إلى أن الوزيرين أكدا على أهمية استمرار وتيرة التنسيق والتشاور بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، وتطلعهما إلى تكثيف تبادل الزيارات على كافة المستويات تأكيدًا على متانة العلاقات بين البلدين.

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