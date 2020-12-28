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الرئيس القبرصي يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

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الرئيس القبرصي يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا الرئيس القبرصي يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

مصراوي Masrawy

03:39 م الإثنين 28 ديسمبر 2020

نيقوسيا- (أ ش أ):

تلقى الرئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس، الجرعة الأولى من لقاح المستجد (كوفيد-19) في مركز الصحة بمدينة لاتسيا في العاصمة نيقوسيا.

وقال أنستاسيادس - في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء القبرصية (سي إن إيه) اليوم الاثنين - "إنه أصبح يوجد أمل الآن بإمكانية التصدي أخيرا للوباء الذي قلب حياتنا رأسا على عقب وأدى لخسائر في الأرواح والوظائف"، واصفا اللقاح بأنه بمثابة هبة للحياة.

وأعرب عن شكره للأطباء والممرضين الذين يقفون على خط المواجهة أمام فيروس كورونا، مضيفا أنه تم الوصول الآن للعد التنازلي للقضاء على الفيروس الخفي.

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مصراوي Masrawy

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