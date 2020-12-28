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الصين تحاكم عشرة من سكان هونج كونج بعد محاولتهم الفرار إلى تايوان

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الصين تحاكم عشرة من سكان هونج كونج بعد محاولتهم الفرار إلى تايوان الصين تحاكم عشرة من سكان هونج كونج بعد محاولتهم الفرار إلى تايوان

مصراوي Masrawy

03:16 م الإثنين 28 ديسمبر 2020

بكين- (د ب أ):

بدأت في الصين اليوم الاثنين محاكمة عشرة من السكان السابقين بهونج كونج الذين حاولوا الفرار إلى تايوان بعد حملة إجراءات صارمة على المعارضة في الإقليم.

وكان المدعي عليهم الذين ظهروا في المحكمة الواقعة بمدينة شينزين بجنوب البلاد، يبن مجموعة من 12 ناشطا ألقي القبض عليهم في أغسطس خلال محاولة الفرار إلى تايوان في قارب سريع.

ومن بينهم آندي لي، وهو رمز بارز في حركة الديمقراطية بهونج كونج. واتهمت المحكمة ثمانية من المدعي عليهم بالعبور غير القانوني للحدود واثنين آخرين بتنظيم عمليات عبور غير قانونية عبر الحدود.

وقال أهالي المدعي عليهم إنه تم منعهم من لقاء أحبائهم وإنه لم يتم السماح للمدعي عليهم اختيار ممثلهم القانوني.

وتجمع دبلوماسيون من دول غربية عند مدخل قاعة المحكمة قبل بداية المحاكمة ولكن لم يتم السماح لهم بالدخول، بحسب صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" التي تصدر في هونج كونج.

ودعت السفارة الأمريكية في بكين في بيان الصينية إلى الإفراج عن المتهمين.

وكان عدد من نشطاء هونج كونج قد فروا إلى تايوان أو إلى دول أخرى بدافع الخوف من الاضطهاد بموجب قانون الأمن الجديد بهونج كونج الذي أدخل إجراءات صارمة على المعارضة الديمقراطية في الإقليم.

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مصراوي Masrawy

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