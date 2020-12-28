صور.. ضبط مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك خلال حملات تموينية في المنوفية

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مصراوي Masrawy

المنوفية- أحمد الباهي:

تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن المنوفية، من ضبط مصنع أسماك مدخنة بدون ترخيص وحيازة أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الأدمي.

ما جرى ضبط 6 أطنان أسماك مملحة داخل أحواض غير صالحة للاستهلاك الأدمي، و7 أطنان ملح طعام، وكذا 5000 استيكر مدون عليه ماركات مختلفة غير مسجلة و2000 كرتونة فارغة لتعبئة المنتج النهائي.

وضبطت مصنع ملابس جاهزة يدار بدون ترخيص وحيازة مستلزمات إنتاج بدون مستندات أو فواتير دالة على مصدرها، وتحفظت الحملة على 12 ماكينة أنواع مختلفة؛ لتصنيع الملابس الجاهزة و1060 متر قماش، ألوان مختلفة و1100 أقمصة رياضية تحت التصنيع وآخرى مدون عليها علامات تجارية غير مسجلة، فضلاً عن ضبط مخازن أعلاف وأسمدة زراعية ومخصبات زراعية بدون تراخيص وحيازة أعلاف مجهولة المصدر وأسمدة زراعية محظور الإتجار فيها، وتحفظت على 6 طن و500 كيلوجرام أعلاف، وما يقرب من 8 أطنان سماد زراعي و30 عبوة مخصب زراعي.

وقال رئيس قسم مباحث التموين بالمنوفية إنه جرى تحرير 328 قضية تموينية متنوعة بمراكز ومدن وقرى المحافظة خلال عدد من الحملات التموينية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة في الفترة من 15 إلى 21 من شهر ديسمبر الجاري، ومن أهمها تحرير 20 قضية غش تجاري، 118 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، 31 قضية عدم وجود شهادة صحية "محلات تجارية"، 18 قضية بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي.