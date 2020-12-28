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"مداخلة هاتفية وتحقيق".. قصة فصل طالب في جامعة دمنهور بسبب ""

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"مداخلة هاتفية وتحقيق".. قصة فصل طالب في جامعة دمنهور بسبب "فيديو" "مداخلة هاتفية وتحقيق".. قصة فصل طالب في جامعة دمنهور بسبب ""

مصراوي Masrawy

03:16 م الإثنين 28 ديسمبر 2020

البحيرة - أحمد نصرة:

أصدر مجلس التأديب بكلية التجارة، جامعة دمنهور، قرارًا بفصل الطالب مصطفى محمد شعلان، بالفرقة الثانية لمدة عام دراسي، على خلفية مداخلة تليفزيونية مدعومة بمقطع اشتكى خلالها من التكدس والزحام الشديد بقاعات الدراسة.

وأثار القرار غضب العديد من أهالي محافظة البحيرة وزملاء الطالب الذين أطلقوا هاشتاج بعنوان "حق مصطفى شعلان" تصدر مواقع التواصل الاجتماعي في .

وقال شعلان في تصريحات لمصراوي إنه فوجئ في اليوم التالي للمداخلة بأحد الموظفين بالجامعة يخطره شفهيًا بطلبه لحضور جلسة تحقيق، فاستجاب لطلبه دون خوف أو تردد باعتباره لم يرتكب خطأ.

وأضاف: "كان بالمجلس 5 أشخاص منهم الدكتورة فايزة عبيد الله القائم بعمل عميد الكلية، وعضوين من هيئة التدريس وعضوين قانونيين، وسألوني عن سبب إرسال فيديو يظهر التزاحم في قاعات كلية التجارة في برنامج التاسعة مع الإعلامي وائل الإبراشي، فأجبت بأنني لجأت إلى ذلك حرصًا على الصالح العام بعد ظهور إصابات كورونا داخل بعض الكليات".

وتابع : "لم ألجأ للإعلام سوى بعد تجاهل مطالبي أنا وزملائي من إدارة الكلية، رغم أنه سبق لي أن طلبت من القائمة بأعمال عميد الكلية، نقلنا من قاعات السكاشن إلى المدرجات المخصصة للمحاضرات، للقضاء على التكدس والتزاحم، إلا أنها لم تستجب لشكوانا.

وأكد الطالب أن ما تشيعه الجامعة من إثارته للشائعات والأخبار الكاذبة التي تتعلق بظهور إصابات كورونا داخل إحدى الكليات غير صحيح، وأنه يمتلك الأدلة على صحة ما ذكره وناشد وزير التعليم العالي بالتدخل.

في المقابل أصدرت كلية التجارة بجامعة دمنهور بيانًا ذكرت فيه إن الطالب خضع لتحقيق عادل، بإجراءات قانونية سليمة، وإن العقاب جاء لنشر شائعات وأخبار زائفة أثارت الذعر بين الطلاب، وأن الصور الملتقطة للزحام داخل أحد القاعات ما هي إلا حالة فردية، لمحاضرة عضوة هيئة تدريس تحرض الطلاب و تصر على ضم المجموعات لأهداف شخصية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها".

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