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تعافي 8 مصابين بفيروس كورونا في مستشفى العديسات في الأقصر

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تعافي 8 مصابين بفيروس كورونا في مستشفى العديسات في الأقصر تعافي 8 مصابين بفيروس كورونا في مستشفى العديسات في الأقصر

مصراوي Masrawy

03:08 م الإثنين 28 ديسمبر 2020

الأقصر- محمد محروس:

أعلن مستشفى العديسات المخصص لعزل مصابي فيروس بمحافظة الأقصر، اليوم الإثنين، عن خروج 8 حالات بعد تعافيهم وتلقيهم العلاج المتبع ضمن بروتوكول وزارة الصحة، وجميعهم من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

قال الدكتور أحمد فتحي مدير عام المستشفى، إن المستشفى سجل 8 حالات تعافي وخروج لحالات كانت مصابة بفيروس كورونا خلال يومين، ليصل عدد إجمالي الحالات التي خرجت خلال الموجة الثانية من فيروس "كورونا" 96 حالة تعافي منذ بداية شهر نوفمبر الماضي .

ناشد الدكتور أحمد فتحي مدير عام مستشفى العديسات للعزل، جميع المواطنين بضرورة الوعى بخطورة الوضع الحالي في ظل تفشى الوباء، ومنع التجمعات وارتداء الكمامة عند الخروج من المنزل، موضحا أن ارتداء الكمامة تقى من الإصابة بالعدوى بنسبة 60٪، بالإضافة لعدم التواجد في أماكن التزاحم المختلفة والرجوع إلى السوائل والفواكه والخضروات والفيتامينات.

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